Vì sao Chính phủ miễn lệ phí trước bạ lần đầu cho ô tô điện đến hết 2030?

Nghị định 202 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10 năm 2022 quy định về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, Chính phủ quy định từ 1/3/2027 đến hết năm 2030, ô tô điện chạy pin sẽ được áp dụng nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Việc phân loại ô tô điện chạy pin thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Xe điện hóa hiện bán chạy hơn xe chạy xăng tại Đức (Ảnh: Mer).

Đề xuất miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện được Bộ Tài chính đưa ra hồi giữa tháng 4.

Việc áp dụng chính sách ưu đãi với các loại xe này, theo Bộ Tài chính, sẽ giúp người dùng có cơ hội tiếp cận phương tiện giao thông xanh, bền vững và từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Cũng theo cơ quan này, phát triển xe điện đóng góp đáng kể vào giảm phát thải khí nhà kính và công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. Mức giảm phát thải này có thể tăng trong thời gian tới khi ô tô điện được dự báo tăng trưởng 25-30% mỗi năm.

Chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ với xe điện cũng được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy việc phát triển ô tô điện tại Việt Nam, mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua xe. Việc miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin không làm giảm giá xe, nhưng sẽ giúp người dùng tiết kiệm được chi phí lăn bánh.

Hồi năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10 quy định ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin, nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông.

Chính sách này cũng nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng thời cơ cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng ô tô điện chạy pin.

Chính phủ quy định trong 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, mức lệ phí trước bạ lần đầu là 0%. Trong vòng 2 năm tiếp theo, lệ phí trước bạ lần đầu được áp dụng với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng chỗ ngồi.

Để tiếp tục khuyến khích sử dụng ô tô điện chạy pin, ngày 28/2/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51 sửa đổi Nghị định số 10 nhằm kéo dài thời gian áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% đến hết tháng 2/2027.

Chính phủ đánh giá quá trình triển khai thực hiện mức thu lệ phí trước bạ 0% đối với ô tô điện chạy pin những năm qua cơ bản đã có tác động đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ô tô điện chạy pin. Chính sách này cũng tác động đối với môi trường không khí và tác động đối với thu ngân sách Nhà nước.

Những năm gần đây, các quốc gia trên thế giới có xu hướng hạn chế hoặc loại bỏ dần các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời khuyến khích phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

Nhằm giảm bớt rào cản về chi phí tiếp cận ban đầu cho người sử dụng, chính sách lệ phí trước bạ và các khoản thu khi đăng ký là công cụ phổ biến được nhiều quốc gia sử dụng.

Nghị định 202 Chính phủ vừa ban hành kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030 cũng góp phần tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển ô tô điện, thực hiện chủ trương chuyển đổi phương tiện xanh, phương tiện thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường.