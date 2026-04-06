Tài xế công nghệ xe điện: Thu nhập đảm bảo

Chuyển sang xe điện - Xu hướng mới của tài xế xe ôm

Gắn bó với nghề xe ôm công nghệ nhiều năm, anh Nguyễn Văn Việt (Hà Nội) cho biết, kể từ khi chuyển sang xe điện và vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, anh Việt thừa nhận, sự thay đổi rõ rệt nhất là cảm giác “nhẹ đầu”.

Theo anh, chỉ riêng chi phí tiết kiệm được đã là khoản tiền lớn nhờ chính sách miễn phí thuê và đổi pin lên tới 3 năm cho tất cả tài xế xe máy điện Xanh SM Bike của GSM.

Anh chỉ ra, 1 ngày nếu chạy hết 2 viên pin, chi phí là 18.000 đồng (9.000 đồng/lần đổi pin). Cộng với 300.000 đồng/tháng tiền thuê pin đang được miễn phí, số tiền anh tiết kiệm được mỗi tháng lên tới 840.000 đồng. Sau 3 năm, khoản tiền có thể tiết kiệm lên tới hơn 30 triệu đồng - số tiền không nhỏ với các tài xế chạy dịch vụ.

Không chỉ giảm chi phí, theo giới tài xế, cơ chế chia sẻ doanh thu lên tới 90% trong năm đầu và 85% trong các năm tiếp theo của Xanh SM cũng giúp gia tăng phần thu nhập thực nhận cho người lao động.

“Đây là mức chia sẻ doanh thu cao nhất thị trường hiện nay”, anh Vũ Thanh Tuấn, người từng có kinh nghiệm chạy xe ôm công nghệ cho các nền tảng khẳng định.

Bên cạnh chính sách giúp tiết kiệm chi phí, Xanh SM còn áp dụng chính sách đảm bảo thu nhập cho tài xế toàn thời gian lên tới 15 triệu đồng mỗi tháng nếu đạt đủ số lượng cuốc.

Hệ thống cam kết sẽ phân bổ tới 17 cuốc mỗi ngày cho tài xế. Nếu không đủ, tài xế sẽ được hỗ trợ bù 36.000 đồng cho mỗi cuốc thiếu. Cơ chế này giúp tài xế duy trì dòng tiền ổn định và an tâm vận hành, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của thị trường.

“Trước đây thu nhập phụ thuộc nhiều vào giá xăng và lượng cuốc mỗi ngày. Giờ chi phí gần như bằng 0, lại có cuốc ổn định nên tôi dễ chủ động hơn trong việc tính toán thu nhập”, anh Tuấn tổng kết.

Các chính sách hỗ trợ phương tiện của Xanh SM cũng giúp người mới dễ bắt đầu vận doanh bằng xe điện hơn.

Với phương án thuê xe, tài xế có thể nhận xe và vận doanh ngay chỉ với 3 triệu đồng đặt cọc, chi phí thuê từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng mỗi tháng. Với phương án mua xe, tổng ưu đãi mà tài xế nhận được lên tới 13% giá xe, đồng thời có thể vay tới 100% giá trị xe và có thể sở hữu xe chỉ trong vòng 2 năm.

Nhờ các chính sách linh hoạt, tài xế không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn có cơ hội sở hữu phương tiện trong dài hạn. Khi chi phí không còn “ăn” vào thu nhập mỗi ngày và số cuốc được đảm bảo, việc chạy xe công nghệ không chỉ là giải pháp kiếm tiền tạm bợ, mà trở thành một nghề có thu nhập ổn định và tiềm năng phát triển bền vững.