Va chạm liên hoàn, cao tốc TPHCM - Long Thành kẹt xe kéo dài

Khoảng 14h30 ngày 24/5, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua phường Nhơn Trạch (thành phố Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 3 ô tô theo hướng từ Đồng Nai về TPHCM. Vụ va chạm không gây thương vong, nhưng thời điểm xảy ra vào chiều cuối tuần, dòng phương tiện đông khiến xe cộ ùn tắc kéo dài.

Vụ va chạm xe cùng thời điểm dòng ô tô từ các trung tâm du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang về lại TPHCM khiến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Đồng Nai về TPHCM ùn tắc hơn 5km.

Dòng xe lưu thông chậm, nhiều thời điểm dừng lại tại chỗ khá lâu. Xe cộ ùn tắc kéo dài đến khu vực sân bay Long Thành (phường Long Thành, thành phố Đồng Nai).

Tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với TPHCM - Long Thành, đơn vị thi công rào chắn, giới hạn tốc độ lưu thông nên dòng xe càng ùn tắc.

Sau khi nhận tin báo vụ va chạm xe liên hoàn, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phối hợp với đơn vị quản lý vận hành cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến hiện trường xử lý vụ tai nạn, phân luồng dòng xe di chuyển.

Một xe cấp cứu kẹt giữa dòng ô tô ùn tắc trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn nút giao quốc lộ 51 (phường Long Thành, thành phố Đồng Nai).

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55km, đi qua TPHCM và thành phố Đồng Nai. Nhiều dự án đang được thi công trên tuyến cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là thời điểm cuối tuần và xảy ra sự cố tai nạn trên tuyến.

Anh Lê Văn Khánh (phường Phú Nhuận, TPHCM) cho biết: "Thường chiều chủ nhật cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây rất đông đúc, xe di chuyển chậm. Khi có va chạm phía trước thì chắc chắn sẽ ùn tắc vì hiện cao tốc này chỉ có 2 làn ô tô. Mong dự án mở rộng cao tốc sớm hoàn thành, ô tô di chuyển thuận lợi hơn, đặc biệt cuối tuần và dịp lễ".

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành dài 22km được khởi công từ tháng 8/2025 với tổng vốn đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng. Đây là dự án công trình giao thông cấp bách, đóng vai trò then chốt trong việc kết nối TPHCM với khu vực Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành.