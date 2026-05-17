Xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành đi Biên Hòa - Vũng Tàu phải vòng 18km

Theo kế hoạch, tối 18/5, cơ quan chức năng sẽ thông tuyến 16km còn lại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao Võ Nguyên Giáp (phường Phước Tân) đến phường Long Thành. Như vậy, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54km nối trung tâm thành phố Đồng Nai với trung tâm du lịch biển Vũng Tàu sẽ thông xe toàn tuyến khi trước đó 37km dự án thành phần 2 và 3 đã được thông xe.

Về phương án tổ chức giao thông, Cục CSGT đề nghị chủ đầu tư đóng hoàn toàn nút giao đường Bưng Môn (phường Long Thành, thành phố Đồng Nai) bằng hệ thống tôn hộ lan cứng nhằm đảm bảo an toàn, tránh xung đột với dòng xe chạy tốc độ cao.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Do vậy, các ô tô đi từ TPHCM theo cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây muốn vào tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu gặp nhiều khó khăn. Hiện nút giao Long Thành hiện chưa thể kết nối trực tiếp từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vì chưa hoàn thiện trạm thu phí, các phương tiện buộc phải rời cao tốc, xuống quốc lộ 51 rồi di chuyển đến nút giao Võ Nguyên Giáp, cách khoảng 18km, thay vì chưa đến một km nếu đi theo nút giao Bưng Môn.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, phương án đóng nút giao Bưng Môn đã được tính toán trước, song quyết định cuối cùng sẽ được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước chốt vào ngày 18/5. Theo phương án này, ô tô từ TPHCM đi Vũng Tàu muốn vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có thể chọn lộ trình qua xa lộ Hà Nội đến nút giao Võ Nguyên Giáp.

Đường Bưng Môn (phường Long Thành) nối quốc lộ 51 với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Nam Anh).

Trước đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai thông tin, dự kiến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe toàn tuyến vào tối 18/5. Việc tổ chức thông xe tạm được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực, đồng thời từng bước phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Trong giai đoạn khai thác tạm thời, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông, đồng bộ với phương án khai thác tại dự án thành phần 2 và 3 trước đó. Tốc độ khai thác tạm thời được quy định với mức tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, gồm ba dự án thành phần. Tuyến đường khi hoàn thành được kỳ vọng giảm tải quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đi từ TPHCM đến Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.