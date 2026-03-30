Sáng 30/3, HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Theo đó, ông Hồ Văn Mừng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Văn Mừng làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh bầu ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông, bà: Nguyễn Thanh Phong, Ngô Công Thức, Lê Văn Phước, Lê Trung Hồ, Nguyễn Thị Minh Thúy tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Văn Mừng 49 tuổi, quê quán xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; có chuyên môn, nghiệp vụ cử nhân khoa học chuyên ngành Ngoại ngữ, cử nhân Kinh tế; học vị Tiến sĩ Quản lý Kinh tế.

Ông từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (trước và sau hợp nhất).

Ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.