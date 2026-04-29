Chủ tịch Quốc hội tri ân, thăm, tặng quà gia đình chính sách tại An Giang

Nằm trong chương trình công tác nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mở đầu hoạt động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.

Cùng dự Lễ dâng hương có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh An Giang, lãnh đạo TP Cần Thơ.

Trong không khí trang nghiêm, trước đài tưởng niệm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội khẳng định tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ sâu sắc xương máu của các thế hệ đi trước. Đoàn đại biểu nguyện đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Sau lễ viếng, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự buổi gặp mặt và trao tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.

Tiếp tục chương trình, Đoàn công tác đã đến thăm trực tiếp các gia đình ông Bùi Văn Truyện (SN 1946), là thương binh hạng 3/4, tỷ lệ thương tật 51% và là nạn nhân chất độc hóa học. Ngoài ra, đoàn cũng ghé thăm và tặng quà gia đình bà Trần Thủy Cần (SN 1953), vợ liệt sỹ Huỳnh Văn Thanh.

Tại các điểm đến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện sinh hoạt và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thành viên trong gia đình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực vươn lên của các thương bệnh binh và thân nhân liệt sỹ. Ông khẳng định, sự hi sinh và đóng góp của các thương bệnh binh và thân nhân liệt sỹ là tài sản vô giá của dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt để hoàn thiện hệ thống chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo. Đồng thời, ông đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục duy trì nâng cao việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách và hỗ trợ kịp thời cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, nhất là trong các dịp lễ lớn của đất nước.

Tiếp tục chương trình, đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi làm việc tại Tỉnh uỷ An Giang.

Tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Theo báo cáo, trong quý I/2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,8%, dẫn đầu vùng ĐBSCL. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng khi các khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng đều duy trì đà tăng trưởng mạnh. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 8.682 tỷ đồng.

Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và thủy sản tiếp tục ổn định, riêng ngành du lịch tăng trưởng đột phá khi đón hơn 8,2 triệu lượt khách, mang về doanh thu trên 21.000 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, về hạ tầng và quy hoạch, tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, đồng thời tích cực triển khai các dự án nhà ở xã hội và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh đặt lên hàng đầu. Hiện An Giang đang quản lý gần 100.000 hồ sơ người có công, trong đó đã thực hiện chi trả quà Tết kịp thời cho hàng trăm nghìn đối tượng với tổng kinh phí trên 192 tỷ đồng.

Các cấp công đoàn cũng dành gần 234 tỷ đồng để chăm lo đời sống cho công nhân và người lao động trên địa bàn. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa hơn 8.400 căn nhà tạm cho các gia đình chính sách và hộ nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 1,03%.

Trong quý II/2026, tỉnh An Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trọng tâm là lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sỹ và tổ chức kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, nhằm đảm bảo các chính sách ưu đãi được thực hiện chính xác và kịp thời đến từng đối tượng thụ hưởng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang trong việc triển khai các mục tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt biểu dương kết quả tăng trưởng của tỉnh, cùng những bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch và thu hút đầu tư. Người đứng đầu Quốc hội khẳng định, sự chủ động và quyết liệt của địa phương trong việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng đã tạo ra xung lực mới cho sự phát triển của tỉnh An Giang.

Bên cạnh những con số tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch Quốc hội dành sự quan tâm sâu sắc và ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác an sinh xã hội. Ông đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm gia đình chính sách, người có công, thương binh, liệt sỹ, người lao động trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những thành tựu của An Giang không chỉ đóng góp vào sự ổn định chung của cả nước mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với các gia đình chính sách và người lao động.

Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tận dụng tốt các cơ hội từ quy hoạch mới và việc chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 để nâng tầm vị thế, đảm bảo cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trước khi kết thúc chuyến công tác tại An Giang, đoàn đã tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông, xã Bình An và xã Châu Thành. Mỗi phần quà trị giá 2,5 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng tiền mặt.