Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch ở tuổi 100

Thông tin từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, đã viên tịch lúc 2h30, ngày 16/4 (tức ngày 29/2 âm lịch).

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục xuất gia vào năm 1939, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình (cũ); nguyên Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình (cũ); nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình (cũ).

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục là viện chủ chùa Thánh Long, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; trụ trì chùa Đoài Lâm, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 2h30, ngày 16/4 (nhằm ngày 29/2 âm lịch) tại chùa Đoài Lâm, thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên; trụ thế 100 năm, 70 hạ lạp.

Để tưởng nhớ công lao của Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cấp cao của GHPGVN.

Theo chương trình tang lễ, lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng chính thức cử hành vào lúc 9h ngày 19/4 (tức ngày 3/3 âm lịch). Kim quan được tôn trí tại chùa Thánh Long, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

​Lễ viếng chính thức từ 10h30 ngày 19/4 (tức ngày 3/3 âm lịch) đến hết ngày 20/4 (tức ngày 4/3 âm lịch).

​Lễ truy điệu được cử hành lúc 8h ngày 21/4 (tức ngày 5/3 âm lịch), sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đoài Lâm, thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.