Trường học không tiền mặt, AI giám sát khoáng sản, giao thông

Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh thông qua chiến lược chuyển đổi số toàn diện, bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điểm nhấn quan trọng trong lộ trình này là việc đưa vào vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Hiện tại, IOC đang triển khai 5 dịch vụ cơ bản và 3 dịch vụ mở rộng, gồm: giám sát an toàn thông tin, an ninh trật tự đô thị, thông tin trên môi trường mạng, giám sát và điều hành giao thông, cùng với dịch vụ phản ánh hiện trường.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Gia Lai giám sát các hoạt động giao thông ở Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Đặc biệt, IOC còn thiết lập kết nối với Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để giám sát hành trình tàu cá, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án xây dựng IOC, nhằm mở rộng các dịch vụ đô thị thông minh, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng cường quản lý công và tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Đề án này đặt ra mục tiêu xây dựng và vận hành 5 nhóm kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu, gồm: điều hành kinh tế - xã hội, đất đai, du lịch, đầu tư công và giao thông.

Bên cạnh việc duy trì và nâng cấp các dịch vụ thông minh hiện có, tỉnh sẽ bổ sung thêm 6 dịch vụ mới như giám sát, cảnh báo môi trường và rác thải; cảnh báo thiên tai, lũ lụt, khí tượng; cung cấp thông tin du lịch thông minh và bản đồ giao thông.

Gia Lai cũng chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, đặc biệt là việc phủ sóng 5G tại các khu, cụm công nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn.

Trong lĩnh vực giáo dục và đời sống xã hội, tỉnh này đã triển khai mô hình trường học thông minh, trường học không tiền mặt tại 7 cơ sở giáo dục khu vực phía Tây. Ngoài ra, các ứng dụng như giám sát khai thác khoáng sản bằng camera AI, phần mềm dự báo trượt lở đất, đá theo thời gian thực và ứng dụng cảnh báo sạt lở cho người dân cũng đang từng bước đưa công nghệ số vào đời sống.

Giao thông là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng đô thị thông minh của tỉnh. Điển hình là việc thí điểm và đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn và Bến xe khách Đức Long Gia Lai.

Ông Nguyễn Đức Nhân, Giám đốc Công ty CP Bến xe Bình Định, nhận định việc áp dụng thu phí tự động không dừng đã giúp giảm ùn ứ tại cổng bến xe, hạn chế thất thoát doanh thu, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ chính xác, đầy đủ và tăng tính tiện lợi cho lái xe khi không còn phụ thuộc vào thanh toán tiền mặt.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, trong thời gian tới, ngành xây dựng và giao thông sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng AI trong nhận dạng hình ảnh để kiểm soát, thu phí tự động phương tiện; giám sát đám đông; phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời, công cụ trợ lý ảo (chatbot) hỗ trợ tra cứu quy định pháp luật trong quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn cũng đang được xây dựng, hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.