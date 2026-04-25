Trung tâm văn hóa hơn 21 tỷ đồng có dấu hiệu bị đập phá tan hoang

Theo phản ánh của người dân địa phương, Trung tâm văn hóa, thể thao Thuận An (phường Thuận An, thành phố Huế) đã bị bỏ hoang kéo dài, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ lãng phí nguồn lực đầu tư.

Từ khi xây dựng cho đến nay, công trình chưa từng được sử dụng chính thức cho các hoạt động văn hóa, thể thao như mục tiêu đề ra mà trở thành nơi để một số hộ dân chăn thả gia súc.

Trung tâm văn hóa thể thao Thuận An, thành phố Huế chưa từng được sử dụng đúng mục đích đầu tư (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực sân bóng rộng hơn 6.300m2 khá gồ ghề, cỏ dại mọc cao, nhiều nắp đậy mương thoát nước bị gãy, vỡ. Khu vực khán đài xuống cấp mạnh, hệ thống tường, cột bê tông nứt nẻ, bong tróc, tấm lợp mái che bị gió thổi bay, lộ khung sắt hoen gỉ.

Các phòng chức năng bên dưới khán đài như phòng y tế, tổ chức, trọng tài, kho,… chứa đầy xú uế, giấy lộn, có dấu hiệu bị kẻ gian đập phá tường gạch, tháo trộm thiết bị điện. Các thiết bị tập luyện, tủ đựng hồ sơ, bình cứu hỏa nằm ngổn ngang, hư hỏng.

Cảnh tan hoang bên trong trung tâm văn hóa, thể thao hơn 21 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Trung tâm văn hóa, thể thao Thuận An được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt tháng 10/2012, với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Công trình nằm bên phá Tam Giang, được khởi công tháng 7/2013, do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện Phú Vang cũ (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 thành phố Huế) làm chủ đầu tư. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án sau 3 năm.

Dự án có diện tích 4,9ha với nhiều hạng mục như khán đài, sân bóng, đường chạy, mương thoát nước bao quanh, nhà vệ sinh, nhà điều hành, sân bóng chuyền, hệ thống thông tin liên lạc, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy,…

Các phòng chức năng bị kẻ gian đập phá tường, lấy trộm thiết bị điện (Ảnh: Vi Thảo).

Khi hoàn thành, trung tâm này sẽ bổ sung công trình văn hóa thiết yếu cho người dân địa phương, kết hợp chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ kéo dài do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là nguồn vốn được phân bổ dàn trải.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3 thành phố Huế, cho biết dự án đã bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng từ tháng 7/2021. Theo biên bản bàn giao, bên cạnh hệ thống sân bãi, khán đài, các phòng chức năng, đơn vị hưởng lợi còn tiếp nhận nhiều thiết bị làm việc, tập luyện như bàn, ghế, tủ sắt, giường y tế, bục phát biểu, xà đơn, xà kép,…

Mái che khán đài bị gió thổi bay tấm lợp, lộ khung sắt hoen gỉ (Ảnh: Vi Thảo).

Tuy nhiên, phải đến tháng 11/2023, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) mới ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Đáng chú ý, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm văn hóa thể thao này nhiều lần thay đổi chủ thể quản lý.

Phường Thuận An từng xin chủ trương cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục của Trung tâm văn hóa, thể thao trên và dự kiến đề xuất UBND thành phố Huế cho phép cải tạo mặt sân, trồng cỏ, xây hàng rào bảo vệ, sửa chữa các phòng chức năng để sớm đưa vào khai thác, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên đến nay mọi thứ tại dự án vẫn "án binh bất động".