TPHCM rà soát toàn bộ đối tượng đang sử dụng nhà công vụ

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo liên quan việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ do UBND TPHCM là đại diện chủ sở hữu. Lãnh đạo thành phố giao các phường, xã, đặc khu thống kê đầy đủ quỹ nhà ở công vụ trên địa bàn, báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở công vụ.

Các địa phương cần tổng hợp, lập và lưu trữ đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý nhà ở công vụ theo đúng quy định. Thành phố sẽ rà soát toàn bộ đối tượng đang sử dụng nhà ở công vụ, xác định rõ trường hợp sử dụng không đúng đối tượng, không đủ điều kiện thuê, xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý (chấm dứt hợp đồng, thu hồi nhà ở công vụ).

Nhu cầu sử dụng nhà công vụ tại TPHCM tăng cao sau khi sáp nhập đơn vị hành chính (Ảnh: Hải Long).

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, các địa phương cần bố trí, cho thuê nhà ở công vụ đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn diện tích theo quy định pháp luật. Việc quản lý vận hành, bảo trì, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đối với nhà ở công vụ cần tuân thủ theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng, bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy, an toàn công trình theo quy định.

UBND phường, xã, đặc khu cũng xác định giá thuê nhà ở công vụ theo khung giá đã được ban hành, quản lý nguồn thu đảm bảo công khai, minh bạch. Từng địa phương cần rà soát, tổng hợp đối tượng có nhu cầu thuê nhà ở công vụ trên địa bàn và khu vực lân cận và nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng quỹ nhà ở.

UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về tính chính xác của số liệu, tình hình quản lý, sử dụng nhà ở công vụ và việc tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn các đơn vị triển khai xác định giá thuê nhà ở công vụ theo khung giá. Sở có trách nhiệm đôn đốc UBND các phường, xã, đặc khu và đơn vị quản lý nhà công vụ thực hiện các nhiệm vụ liên quan; tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở công vụ trên địa bàn.

Trên cơ sở báo cáo từ địa phương, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, đề xuất phương án quản lý, khai thác và sử dụng quỹ nhà ở công vụ, trình UBND TPHCM xem xét quyết định. Đơn vị cũng được giao nghiên cứu, tham mưu phương án phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà ở công vụ thuộc tài sản công, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu bố trí trụ sở làm việc cho các phường, xã, đặc khu trên cơ sở tiêu chuẩn, định mức sử dụng, trình UBND TPHCM xem xét quyết định. Đồng thời, sở phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất chuyển đổi công năng nhà ở công vụ sang làm trụ sở làm việc theo quy định về quản lý tài sản công.

Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với UBND cấp xã rà soát nhu cầu nhà ở của giáo viên, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là với trường hợp đang thuê nhà công vụ chưa đúng đối tượng nhưng cần bảo đảm ổn định công tác giảng dạy.