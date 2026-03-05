TPHCM rà soát dự án tồn đọng, không hợp thức hóa sai phạm

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Việc tháo gỡ vướng mắc nhằm đưa nguồn lực vào khai thác, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng nhấn mạnh việc không hợp thức hóa sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, quyền Giám đốc Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục công trình, dự án, khu đất có thể áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 265 của Quốc hội.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ của TPHCM chưa về đích sau nhiều năm triển khai (Ảnh: Nam Anh).

Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo không để sót, bỏ lọt. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu chậm trễ đề xuất danh mục các công trình, dự án, khu đất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù.

Sở Tài chính được giao làm đầu mối tổng hợp danh mục công trình, dự án, khu đất đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù. Danh mục cần được tham mưu UBND TPHCM xem xét, báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 10/3.

Sở Tài chính cũng phối hợp với các đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch của UBND TPHCM về xử lý các dự án tồn đọng. Báo cáo cần làm rõ tiến độ, kết quả đạt được, các hạn chế, nguyên nhân và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo phường, xã, đặc khu xác định việc tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách để chống lãng phí và thúc đẩy tăng trưởng. Từng cơ quan, địa phương cần đảm bảo trách nhiệm, kỷ cương, chủ động giải quyết vướng mắc của người dân, doanh nghiệp, khai thác hiệu quả nguồn lực.

Ngày 15/2, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ký công điện của Thủ tướng về giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài, đưa vào sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ đánh giá chỉ tiêu tăng trưởng 2 chữ số năm 2026 gặp nhiều thách thức, yêu cầu rất lớn về huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Năm nay, vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến khoảng 35% GDP, trong khi chi phí huy động vốn có xu hướng tăng. Do đó, việc chậm hoàn thành đưa các dự án vào khai thác, sử dụng đang gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành xử lý dứt điểm tồn tại các dự án, sớm đưa nguồn lực tồn đọng vào phát triển kinh tế xã hội ngay trong tháng 2 và quý I.