Đề xuất tăng chiều dài hầm của tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ vừa có ý kiến tiếp thu giải trình góp ý, điều chỉnh tờ trình về báo cáo để xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (TPHCM). Tuyến vượt biển vẫn giữ chiều dài hơn 14km nhưng được đề xuất thay đổi quy mô một số hạng mục.

Theo phương án được đề xuất, chiều dài hầm vượt biển tăng từ 3,1km lên 3,85km. Trong đó, đoạn hầm dìm dài 3km, hầm kín dài 430m và hầm hở dài 420m. Theo phương án trước đó, phần hầm dìm dài 2,1km, hầm kín dài 390m và hầm hở dài 610m.

Dự án có diện tích sử dụng đất là hơn 169ha. Tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 92.600 tỷ đồng lên hơn 93.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn của nhà đầu tư là 14.000 tỷ đồng và vốn vay là hơn 79.000 tỷ đồng.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu cắt qua vịnh Ghềnh Rái, nơi có nhiều tuyến hàng hải quan trọng (Đồ họa: Ngọc Tân).

Công trình được đề xuất xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới, theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Nhà đầu tư tự thu xếp vốn, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách.

Theo đề xuất chủ trương đầu tư, tuyến vượt biển dài hơn 14km, điểm đầu tại đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại nút giao đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình với đường 30/4, khu vực Tam Thắng và Rạch Dừa.

Vừa qua, chủ đầu tư dự án tuyến vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã đề xuất phương án xây dựng hai đảo nhân tạo trên tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, nhằm phục vụ thi công cầu, hầm và bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật vận hành.

Đề xuất này nằm trong hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (cũ) đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000, hiện đang được doanh nghiệp lấy ý kiến các sở, ngành và chính quyền địa phương. Đây được xem là bước hoàn thiện pháp lý quan trọng để triển khai dự án tuyến giao thông vượt biển.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch trải dài trên địa bàn các phường Tam Thắng, Rạch Dừa và khu vực Vũng Tàu hiện hữu. Đồ án bổ sung tuyến đường vượt biển kết nối với trục Sao Mai - Bến Đình, đồng thời điều chỉnh hướng tuyến đường sắt hàng hóa và vị trí ga hàng hóa phục vụ khu công nghiệp Sao Mai - Bến Đình.

Theo đơn vị tư vấn, hai đảo nhân tạo được đề xuất sẽ đóng vai trò điểm trung gian kỹ thuật trên tuyến, giúp rút ngắn khẩu độ cầu hoặc chiều dài hầm dìm, đồng thời bố trí các hạng mục như trạm kỹ thuật, hệ thống thông gió, cứu hộ cứu nạn và bảo trì.

Ngoài chức năng kỹ thuật, các đảo này còn có tác dụng giảm ảnh hưởng của sóng, dòng chảy và bùn cát, góp phần nâng cao độ an toàn và tuổi thọ công trình trong điều kiện hải văn phức tạp tại khu vực cửa biển. Vị trí cụ thể và quy mô các đảo sẽ được xác định ở giai đoạn lập dự án chi tiết.