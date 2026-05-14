TPHCM dự kiến cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô cả ban ngày

UBND TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về phạm vi hoạt động của xe tải, xe khách trên địa bàn. Quy định mới sẽ thay thế hai văn bản hiện hành là Quyết định 23/2018 và Quyết định 23/2019 về hạn chế xe tải lưu thông trong khu vực nội đô.

Dự thảo mới xác định khu vực hạn chế lưu thông (nội đô TPHCM) là phần bên trong tuyến vành đai được tạo bởi các đường: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội.

Khu vực nội đô TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Từ ngày 1/1/2028, phạm vi vành đai hạn chế dự kiến được điều chỉnh, bổ sung thêm cầu Phú Hữu cùng các tuyến D1, D2 (khu vực TP Thủ Đức cũ).

Đối với ô tô chở hàng, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo và ô tô kéo móc có khối lượng chuyên chở đến 1 tấn, dự thảo quy định không được lưu thông vào nội đô từ 6h đến 9h và từ 16h đến 20h hàng ngày.

Với nhóm xe có khối lượng chuyên chở trên 1 tấn, thời gian cấm lưu thông vào nội đô từ 6h đến 22h. Đây là thay đổi lớn theo hướng "siết" tải trọng phương tiện được lưu thông.

Trước đó, Quyết định 23/2018 phân định nhóm xe tải trên 2,5 tấn mới bị cấm đi vào nội đô từ 6h đến 22h.

Dự thảo cũng quy định nhiều trường hợp được xem xét cho lưu thông tạm thời phục vụ điện lực, hạ tầng kỹ thuật, y tế, bưu chính, thực phẩm tươi sống, bình ổn thị trường, vệ sinh môi trường và các hoạt động phục vụ sự kiện của thành phố.

TPHCM dự kiến không hạn chế xe tải pickup (xe bán tải) vào nội đô (Ảnh: Ngọc Tân).

Đối với xe khách, dự thảo cho phép được lưu thông không giới hạn thời gian trên tuyến vành đai tạo bởi các đường: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cầu Phú Mỹ (cầu cạn), cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công, cầu Phú Hữu, đường D1, D2 (phường Tăng Nhơn Phú), xa lộ Hà Nội, Đỗ Mười.

Xe khách (xe giường nằm, xe từ 29 chỗ trở lên) không được đi vào bên trong vành đai trên, trừ đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường Lê Đức Anh đến bến xe Miền Tây); quốc lộ 13 (đoạn từ đường Đỗ Mười đến bến xe Miền Đông).

Dự thảo cũng quy định xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ không được lưu thông vào vành đai nội đô. Từ ngày 1/1/2027, các phương tiện này sẽ không được hoạt động trên toàn địa bàn TPHCM vào tất cả khung giờ trong ngày, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định.

Đáng chú ý, tại khoản 2, Điều 1 của dự thảo, TPHCM không áp dụng quy định hạn chế lưu thông đối với ô tô tải pickup (xe bán tải). Điều này đồng nghĩa xe bán tải dự kiến tiếp tục được loại khỏi diện xe tải bị hạn chế thời gian lưu thông vào khu vực nội đô.

Theo dự thảo, ngoài xe bán tải, nhiều nhóm phương tiện khác cũng không thuộc phạm vi điều chỉnh như ô tô tải van có khối lượng chuyên chở cho phép từ 950kg trở xuống, xe khách dưới 29 chỗ, xe cứu thương đang làm nhiệm vụ, xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an làm nhiệm vụ, xe thư viện số lưu động, xe ô tô y tế lưu động…