Hiện trạng nút giao cửa ngõ TPHCM chờ ngày mở rộng

Hiện trạng nút giao Linh Xuân được đề nghị ưu tiên đầu tư để giảm ùn tắc (Video: Xuân Đoàn - Công Triệu)

Nút giao Linh Xuân là cửa ngõ Đông Bắc của TPHCM. Đây là điểm giao giữa quốc lộ 1 (nay là đường Đỗ Mười), quốc lộ 1K và đường Kha Vạn Cân. Nút giao này hiện có cầu vượt đi thẳng trên quốc lộ 1 và vòng xoay bên dưới.

Nút giao Linh Xuân là điểm giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương trước đây. Vị trí này cách Khu chế xuất Linh Trung 1 khoảng 100m nên có lượng xe qua lại rất đông.

Buổi sáng từ 6h30 đến 7h30, các phương tiện từ hướng Bình Dương đổ về xếp hàng dài trên quốc lộ 1K. Buổi chiều, người dân từ trung tâm thành phố đổ ra tạo nên dòng xe đông đúc, xung đột nghiêm trọng.

Trong các khung giờ cao điểm, cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Linh Xuân thường xuyên túc trực điều tiết giao thông.

Chị Nhật Diễm (ngụ phường Đông Hòa) cho biết việc di chuyển qua khu vực này vào buổi sáng rất khó khăn vì dòng xe nối đuôi kéo dài. Nhiều thời điểm, các phương tiện chen chúc, người dân “mạnh ai nấy chạy” khiến nút giao Linh Xuân ùn ứ.

“Tôi nghe nói quốc lộ 1K và nút giao Linh Xuân sẽ được mở rộng để giảm kẹt xe, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thấy dự án chuyển biến gì. Tôi thấy quốc lộ 13 nay mở rộng rất đẹp nên tôi hy vọng tuyến đường này cũng sớm được thi công”, ông Võ Thanh Lộc (62 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) chia sẻ.

Ngoài ra, nút giao Linh Xuân từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người liên quan giữa xe máy và ô tô tải, xe bồn. Nguyên nhân do các tài xế chuyển hướng không chú ý quan sát hoặc người đi xe máy chen chúc nhau vô tình rơi vào điểm mù của các phương tiện có kích thước lớn.

Đại diện Ban Giao thông TPHCM cho biết, dự án nút giao Linh Xuân và quốc lộ 1K gặp khó khăn do chồng lấn quy hoạch của tuyến đường trên cao thuộc quốc lộ 1 (nay là đường Đỗ Mười).

Ban Giao thông dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sẽ đăng ký phiên họp với Sở Xây dựng TPHCM cùng các sở, ngành, địa phương để xin ý kiến, gỡ vướng cho hai dự án này.

Theo Ban Giao thông TPHCM, hai dự án này có quy mô giải phóng mặt bằng, chi phí đền bù lớn. Trường hợp TPHCM không thể cân đối nguồn vốn trong giai đoạn 2026-2030, Ban sẽ đề xuất sẽ kéo dài tiến độ thực hiện để cân đối vốn.

Sở Tài chính TPHCM cho biết, hai dự án này đã được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn của thành phố, nhưng chưa được bố trí vốn trong năm nay vì dự án chưa hoàn thành thủ tục.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chỉ đạo phải ưu tiên đầu tư nút giao Linh Xuân để giải quyết tình trạng ùn tắc trong nhiệm kỳ này.