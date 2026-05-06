Người dân TPHCM có thể góp ý về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tổ chức khảo sát dư luận xã hội đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 1 năm triển khai (từ ngày 1/7/2025 đến nay). Những người được lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, việc đóng góp ý kiến được thực hiện từ ngày 6/5 đến hết ngày 8/5.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, việc khảo sát dư luận nhằm có thêm thông tin, nắm bắt kịp thời những đánh giá của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố cũng ghi nhận các vấn đề dư luận quan tâm, điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM có 168 xã, phường, đặc khu (Ảnh: Nam Anh).

Theo phiếu xin ý kiến, thành phố sẽ khảo sát về đánh giá từ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp kèm nguyên nhân. Thành phố cũng ghi nhận mức độ thích nghi của người dân đối với tên gọi đơn vị hành chính cấp xã mới.

Phiếu khảo sát cũng có nội dung về ưu điểm lớn nhất của mô hình, tốc độ giải quyết các thủ tục hành chính, mức độ hài lòng về việc ứng dụng chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp cơ sở.

TPHCM cũng thăm dò ý kiến người dân liên quan những khó khăn khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giải pháp để nâng cao hiệu quả mô hình mới, mức độ tin tưởng của người dân với chính quyền cấp cơ sở và các đề xuất, kiến nghị cụ thể để hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sau khi hợp nhất TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, TPHCM mới có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. Trong đó, 112 phường, 50 xã, 1 đặc khu hình thành sau sắp xếp, 5 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp là phường Thới Hòa, các xã Long Sơn, Hòa Hiệp, Bình Châu, Thạnh An.