TPHCM chốt xây trung tâm hành chính phục vụ 15.000 người ở Thủ Thiêm

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 18/4, các đại biểu HĐND đã thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án trung tâm hành chính TPHCM và quảng trường trung tâm thành phố.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM sáng 18/4 (Ảnh: Nam Anh).

Theo UBND TPHCM, việc thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công sẽ tạo áp lực rất lớn lên ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư giai đoạn 2026-2030 của TPHCM rất lớn, nhưng nguồn vốn phân bổ có hạn.

Bên cạnh đó, dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính của TPHCM là công trình công cộng cung cấp dịch vụ hành chính - công, phục vụ lợi ích quốc gia và cộng đồng, nhưng không có khả năng hoàn vốn. Tiến độ đầu tư công thường kéo dài dẫn đến chậm đưa công trình vào sử dụng, gia tăng chi phí xã hội và chi phí cơ hội.

Ngoài ra, đầu tư công chưa phải là lựa chọn tối ưu trong bối cảnh có thể xã hội hóa. Đối với các dự án mà khu vực tư nhân có khả năng tham gia đầu tư, việc tiếp tục dùng đầu tư công sẽ làm giảm hiệu quả huy động nguồn lực xã hội.

Do đó, việc áp dụng phương thức PPP cho dự án là phù hợp nhằm giảm áp lực cho ngân sách và tận dụng cơ hội khai thông nguồn lực từ các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước. Việc huy động phương thức PPP cũng cho phép tận dụng công nghệ, năng lực quản lý và kinh nghiệm của khu vực tư để nâng cao chất lượng công trình.

Các đại biểu thảo luận về các tờ trình tại kỳ họp (Ảnh: Nam Anh).

Dự án hướng tới hình thành tổ hợp trung tâm hành chính - chính trị hiện đại, tập trung, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giảm tình trạng phân tán trụ sở và sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị, đồng thời tạo điều kiện tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu.

Dự án cũng chú trọng phát triển hệ thống không gian xanh và không gian công cộng, bảo đảm các chỉ tiêu về cây xanh, mặt nước, cảnh quan, hướng tới hình thành môi trường sinh thái hài hòa, nâng cao chất lượng không gian phục vụ cộng đồng. Khu vực được định hướng tổ chức không gian kiến trúc - nghệ thuật chất lượng cao, tạo điểm nhấn cảnh quan và giá trị biểu tượng, phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc của TPHCM, trở thành tâm điểm giao thoa giữa chính trị và văn hóa.

Thông qua các mục tiêu này, dự án góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, giao lưu văn hóa, đồng thời phát triển hệ thống không gian công cộng theo định hướng đô thị bền vững, thân thiện với môi trường.

Phối cảnh khu trung tâm hành chính mới của TPHCM ở Thủ Thiêm (Ảnh: Đơn vị tư vấn).

Dự án được có quy mô phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000-8.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trung tâm hành chính - chính trị sẽ tiếp đón mỗi ngày khoảng 1.500-2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại.

Bên cạnh đó, các hạng mục văn hóa - cộng đồng cũng được đầu tư đồng bộ, trong đó có nhà hát quy mô khoảng 2.000 chỗ phục vụ tổ chức sự kiện; công viên cảnh quan hồ trung tâm với các công trình công cộng, biểu tượng như tượng đài, đài phun nước, khán đài… có thể đón 1.000-3.000 lượt khách mỗi ngày, với lực lượng vận hành khoảng 1.000 lao động, bình quân một người phục vụ 25-50 khách.

Quảng trường trung tâm thành phố được thiết kế với sức chứa lớn, đáp ứng khoảng 268.000 người đối với các sự kiện chính trị và khoảng 500.000 người đối với lễ hội văn hóa. Khu vực nghi lễ chính được phân chia cụ thể theo từng phân khu để bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, gồm khán đài khoảng 5.600 chỗ, khối xếp chữ khoảng 5.900 người và khối đứng nền khoảng 6.900 người.

