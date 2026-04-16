Lộ diện nhà đầu tư và các hạng mục ở trung tâm hành chính mới của TPHCM

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 16/4, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM), đã thông tin về dự án trung tâm hành chính mới của TPHCM tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, theo hồ sơ trình chấp thuận chủ trương đầu tư do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn đề xuất, dự án sẽ có 4 hạng mục chính.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông TPHCM, tại họp báo (Ảnh: Q.Huy).

Trong đó, nhà đầu tư sẽ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực trung tâm hành chính, nhà hát và công viên cảnh quan; trung tâm hành chính mới của TPHCM; công trình nhà hát; quảng trường trung tâm và hầm xe. Dự án trung tâm hành chính mới của TPHCM và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm được đưa vào danh mục các công trình động thổ dịp 30/4 tới.

Dự án gồm trung tâm hành chính cao 33 tầng, nhà hát đa năng, công viên cảnh quan khoảng 10ha, mặt nước hơn 12ha và hầm đậu xe ngầm với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30.800 tỷ đồng.

Khu đất xây dựng trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa và công viên hồ trung tâm rộng 33 ha, phục vụ tối đa 15.000 người trong một thời điểm. Khu đất có phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía Tây và phía Bắc giáp đường Tố Hữu, phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ.

Trung tâm hành chính mới của TPHCM được xây dựng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Ảnh: Nam Anh).

Trung tâm sẽ là cơ quan đầu não điều hành cao nhất của siêu đô thị TPHCM, tập trung trụ sở của các cơ quan chính quyền; được thiết kế theo mô hình “công sở mở”, tích hợp hạ tầng số thông minh.

Quy mô nhân sự và không gian điều hành trung tâm chính trị - hành chính mới của TPHCM dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cố định cho khoảng 6.000 cán bộ, công chức, viên chức. Khu vực còn được dự báo là điểm đến của khách vãng lai, phục vụ các giao dịch hành chính công và hoạt động đối ngoại.

Dự kiến mỗi ngày, trung tâm hành chính tiếp đón 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống một cửa.

Các thiết chế văn hóa và sự kiện cộng đồng có vai trò là tâm điểm văn hóa, với hệ thống nhà hát dự kiến thu hút 3.000 lượt khách/ngày khi tổ chức các sự kiện. Khu vực công viên dự kiến đón 3.000 lượt khách.