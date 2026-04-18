HĐND TPHCM xem xét loạt dự án hạ tầng giúp thay đổi diện mạo khu Thủ Thiêm

Sáng 18/4, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét các tờ trình quan trọng liên quan đến loạt công trình, dự án lớn.

Vì lý do công tác, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh vắng mặt tại kỳ họp lần này. Được sự ủy quyền từ Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ sẽ điều hành kỳ họp thứ 2, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Nam Anh).

Theo chương trình làm việc, các đại biểu sẽ xem xét dừng chủ trương đầu tư đối với 2 dự án tại Thủ Thiêm gồm dự án xây dựng Cung Thiếu nhi TPHCM và dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ Kịch. Việc dừng chủ trương đầu tư đối với 2 dự án này là cơ sở để thành phố triển khai xây dựng quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính của TPHCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM cũng xem xét chủ trương đầu tư đối với dự án trung tâm hành chính TPHCM và quảng trường trung tâm thành phố. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Diện tích sử dụng đất của dự án là 46,7ha, được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp (Ảnh: Nam Anh).

Một nội dung khác được thành phố xem xét chủ trương tại kỳ họp là tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Để phục vụ việc đầu tư hàng loạt dự án lớn trên địa bàn theo phương thức đối tác công tư thời gian vừa qua và giai đoạn tới, UBND TPHCM cùng gửi tới tờ trình về danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện các dự án BT (xây dựng - chuyển giao).

UBND TPHCM cho biết, vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án lớn theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư hơn 182.000 tỷ đồng. Các dự án trên áp dụng theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT) tại TPHCM có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 366.000 tỷ đồng.

