Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm Bulgaria từ ngày 22/10

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev.

Ngày 8/2/1950, Việt Nam và Bulgaria thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, đặt nền móng và dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Từ năm 1950 đến năm 1989, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Bulgaria dành cho ta sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về tinh thần và vật chất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.

Đặc biệt, Bulgaria xóa nợ cho Việt Nam 147 triệu Rúp (cao nhất trong các nước xã hội chủ nghĩa cũ tính theo đầu người).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly (Ảnh: TTXVN).

Tháng 3/2001, hai bên đã ký Hiệp định mới về kinh tế - thương mại, dành cho nhau quy chế tối huệ quốc. Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật đã tổ chức Khóa họp lần thứ 24 tại Sofia ngày 12-14/5/2024.

Kim ngạch thương mại trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 110 triệu USD, có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến tháng 6, Bulgaria có 14 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 31,32 triệu USD, đứng thứ 68/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Bulgaria cung cấp ODA một số dự án nhỏ trong lĩnh vực giáo dục và phụ nữ cho Việt Nam.

Hai bên đã ký Thỏa thuận khung về hợp tác quốc phòng năm 1996, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng năm 2013, Thỏa thuận về trao đổi đoàn nghỉ dưỡng và hợp tác đào tạo (2008).

Tháng 6/2015, hai bên ký Hiệp định phòng chống tội phạm và Biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo về phòng chống tội phạm (7/2015). Việt Nam đang đề nghị hai bên ký Hiệp định về dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Hiện có hơn 1.200 người Việt Nam sinh sống tại Bulgaria, chủ yếu là công nhân lao động ở lại sau những năm 1990, trong đó hơn 70% đã nhập quốc tịch Bulgaria, đa số còn lại có giấy phép cư trú dài hạn từ 5 năm, phần lớn đều có cuộc sống tương đối ổn định, chủ yếu kinh doanh hàng may mặc, thủ công - mỹ nghệ và sản phẩm nông nghiệp nhiệt đới.

Với số lượng khiêm tốn nhưng cộng đồng người Việt tại Bulgaria thành lập đầy đủ các hội, đoàn thể như Hội Người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp, Hội Phụ nữ, Chi hội Thanh niên, Sinh viên và Chi bộ cộng đồng.