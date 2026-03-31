Tổng Bí thư nhắc 5 bài học lớn về bầu cử và yêu cầu với đại biểu khóa mới

Điều này được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 31/3.

Đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát 5 thành công và 5 bài học lớn.

Nền tảng vững chắc của cuộc bầu cử thành công

Về thành công, theo Tổng Bí thư, thành công đầu tiên và cũng là điểm nổi bật nhất của cuộc bầu cử lần này là sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước.

Theo báo cáo, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,70% - mức cao nhất từng được ghi nhận. Đặc biệt, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại; 500 đại biểu Quốc hội đã được bầu đủ.

“Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức, mà sâu xa hơn, phản ánh niềm tin chính trị, ý thức công dân và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ”, theo lời Tổng Bí thư.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Thành công thứ hai là chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đội ngũ đại biểu tiếp tục được nâng lên.

Tổng Bí thư cho biết tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách đạt 40%, cao nhất từ trước tới nay. Quốc hội khóa XVI có 150 đại biểu nữ, chiếm 30%; 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 15,2%; 18 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 3,6%; 33 đại biểu dưới 40 tuổi, chiếm 6,6%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nước ta có đại biểu dân tộc Ơ Đu.

Theo lãnh đạo Đảng, đây là những kết quả có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện bước tiến đồng thời ở cả hai mặt: nâng cao chất lượng đại biểu và bảo đảm tính bao trùm, tính đại diện của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Tổng Bí thư tiếp tục đề cập đến thành công thứ ba về công tác công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ Trung ương tới cơ sở.

Từ công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu, đến kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, theo Tổng Bí thư, tất cả đều được tiến hành theo đúng lộ trình, đồng bộ và thống nhất.

Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho một cuộc bầu cử thành công trên phạm vi cả nước, theo đánh giá của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 thành công và 5 bài học của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Thắng).

Thành công thứ tư là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào tổ chức bầu cử. Tổng Bí thư cho rằng các nền tảng công nghệ đã được triển khai đồng bộ, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và an toàn; việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong quản lý cử tri đã góp phần nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính minh bạch của toàn bộ quy trình.

Thành công thứ năm là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định; số lượng đơn thư thấp hơn nhiệm kỳ trước; không phát sinh vụ việc nghiêm trọng hay tình huống bất thường ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

“Điều đó cho thấy sự chủ động, chuyên nghiệp và trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị, của lực lượng chức năng và của các cơ quan bầu cử các cấp”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

"Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử"

Từ những kết quả vừa nêu, Tổng Bí thư khái quát 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng.

Một là phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt; đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Theo Tổng Bí thư, công tác bầu cử thành công, yếu tố có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị.

Bài học thứ hai là công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và vì lợi ích chung.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhấn mạnh chất lượng đại biểu quyết định chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND, Tổng Bí thư lưu ý bầu cử thành công không chỉ là bầu đủ số lượng, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có năng lực hành động và có tinh thần phụng sự nhân dân.

Bài học thứ ba là phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử. “Tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn nhờ cử tri thấy mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cũng nhắc đến bài học thứ tư là công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức.

“Trong bối cảnh truyền thông số phát triển nhanh, nếu thông tin chính thống không đến đủ nhanh, đủ rõ, đủ gần dân thì rất dễ để khoảng trống thông tin bị lấp đầy bởi tin sai, tin thiếu kiểm chứng”, theo lời Tổng Bí thư.

Nhưng ở cuộc bầu cử vừa qua, Tổng Bí thư đánh giá khi chúng ta kết hợp tốt giữa tuyên truyền trực tiếp ở cơ sở với nền tảng số, dữ liệu dân cư, ứng dụng công nghệ và các kênh truyền thông đa dạng, hiệu quả vận động, hướng dẫn và tạo đồng thuận xã hội sẽ cao hơn rất nhiều.

Bài học thứ năm và cũng là bài học lớn nhất được Tổng Bí thư nhắc đến là là thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.

“Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử. Lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư nói.

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo Tổng Bí thư, trách nhiệm của Quốc hội khóa XVI và của từng đại biểu trúng cử là rất lớn, đó là phải nhanh chóng cụ thể hóa niềm tin của cử tri thành hành động, thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước.

Tái khẳng định cuộc bầu cử đã để lại một dấu ấn rất quan trọng là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh Quốc hội và HĐND khóa mới phải là Quốc hội, HĐND của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân.

“Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”, Tổng Bí thư quán triệt.