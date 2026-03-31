Phó Chủ tịch Quốc hội: “Làm luật để kiến tạo tương lai, không chỉ quản lý”

Tinh thần này được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn phóng viên báo Dân trí trước thềm kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng và hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong cả nhiệm kỳ.

- Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tập trung rất cao độ cho việc tổ chức kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, đó là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, sẵn sàng cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy và kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Hiện nay, cấp có thẩm quyền đã giới thiệu nhân sự, Quốc hội đang chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ cho việc bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo, đặc biệt với những chức danh như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án, sau khi bầu sẽ tiến hành nghi lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Theo dự kiến, nội dung công tác nhân sự được triển khai trong 3 ngày đầu của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Công việc tiếp theo là chuẩn bị nội dung các dự án luật dự kiến được xem xét và thông qua tại kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 55 để cho ý kiến vào các nội dung này và dự kiến trước khi khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp một phiên nữa để cho ý kiến vào tất cả nội dung Chính phủ trình, chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp Quốc hội.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức 2 hội nghị tập huấn ở phía Nam (tại TP Cần Thơ) và phía Bắc (tại Quảng Ninh), để giúp các đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội tự tin và bắt tay ngay vào công việc, góp phần giúp kỳ họp thứ nhất diễn ra thành công.

Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đến nay đã hoàn thành hơn 90% và sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian tới.

Trong khi đó, ở các địa phương cũng thực hiện quy trình và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiến hành bầu trưởng, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội vào phiên họp Quốc hội trù bị ngày 5/4.

Sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phê chuẩn rất sớm. Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội sẽ chỉ định tổ trưởng tổ đảng làm trưởng đoàn của các địa phương để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phục vụ kỳ họp.

- Chúng tôi rất hy vọng đại biểu trẻ Quốc hội Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy những thành quả của các khóa trước đây. Thực tế hoạt động ở Quốc hội cho thấy các đại biểu trẻ rất hăng hái và luôn được Quốc hội tạo điều kiện phát huy năng lực, trí tuệ.

Ở Quốc hội, ngoài cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định, chúng tôi còn hình thành Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm nghị sĩ trẻ để giúp đại biểu nữ, đại biểu trẻ có môi trường thuận lợi trong hoạt động, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

Thuộc cơ cấu đại biểu trẻ Quốc hội trẻ, nhưng những nhân sự này đều dưới 40 tuổi, đa số đã trải qua một quá trình dài công tác. Hơn nữa, nhân sự được lựa chọn đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và được cử tri tín nhiệm bầu, chắc chắn đều là những người xuất sắc. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các đại biểu trẻ Quốc hội trẻ sẽ bắt nhịp rất nhanh với hoạt động nghị trường.

Đại biểu trẻ cũng là những người có nhiều lợi thế về sức khỏe, nhiệt huyết, say mê và sự năng động, sáng tạo. Không phải đại biểu trẻ là thiếu trải nghiệm, kinh nghiệm bởi trước khi trở thành đại biểu Quốc hội, họ đều là những người xuất sắc, có hoạt động thực tiễn sôi động và hiệu quả.

Trong những khóa Quốc hội gần đây, các đại biểu trẻ hoạt động rất hăng hái, tích cực. Minh chứng điển hình là tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu do Việt Nam đăng cai năm 2023, các đại biểu trẻ của Quốc hội Việt Nam được đánh giá rất cao. Họ có nhiều lợi thế, có ngoại ngữ tốt nên có thể tham gia nhiều diễn đàn quốc tế với tính hội nhập cao.

Vì thế, tôi tin đại biểu trẻ Quốc hội khóa XVI cũng sẽ nhanh chóng khẳng định được mình trên diễn đàn và trong các hoạt động của Quốc hội.

- Ngoài năng lực, trình độ, điều quan trọng là người đại biểu phải xác định mình có sứ mệnh đại diện cho hàng vạn cử tri đã bầu ra mình, nên phải tận tâm tận lực, gắn bó với cử tri. Đó sẽ là nền tảng để họ có đề xuất, kiến nghị sát thực tiễn, phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Tôi nhấn mạnh việc phải xác định sứ mệnh của mình là đại biểu dân cử, do cử tri ủy quyền tham gia Quốc hội nên mỗi đại biểu phải hình thành bản lĩnh, trách nhiệm trên nghị trường và trong hoạt động của Quốc hội, để truyền tải được mọi ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Đại biểu Quốc hội khi đã xác định sứ mệnh của mình thì phải làm tròn bổn phận đó. Vì vậy, những gì cử tri và nhân dân cần, đại biểu Quốc hội cần làm quyết liệt và theo đuổi đến cùng.

Với quan điểm “tất cả vì nhân dân, vì cử tri”, đại biểu Quốc hội chắc chắn sẽ không lo ngại rằng phải đụng chạm tới lĩnh vực này hay lĩnh vực kia. Nếu tất cả đều vì cái chung thì việc va chạm cũng “không thành vấn đề”.

- Thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, luôn rất trăn trở về câu chuyện hoàn thiện thể chế pháp luật và việc làm sao để xây dựng, coi cải cách thể chế là động lực cạnh tranh quốc gia, tạo ra điểm khác biệt giúp Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Vì vậy, trọng trách quan trọng đặt lên vai Quốc hội và các đại biểu Quốc hội là tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật phải vừa chính xác, vừa nhanh, nắm bắt hơi thở cuộc sống nhưng cũng góp phần kiến tạo tương lai.

Hay nói cách khác, trong bối cảnh mới, làm luật không chỉ để quản lý mà làm luật để kiến tạo tương lai.

Vì vậy, các đại biểu Quốc hội phải sẵn sàng cho việc đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông tất cả nguồn lực cho đầu tư và phát triển.

Thậm chí, để nhanh chóng giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách phát sinh trong thực tiễn, Quốc hội sẵn sàng tăng thêm các kỳ họp để đáp ứng yêu cầu.

Quốc hội sẽ đa dạng các hình thức, không chỉ tổ chức 2 kỳ họp thường lệ mà tổ chức các kỳ họp không thường lệ bằng cách họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, không nhất thiết phải triệu tập tất cả đại biểu Quốc hội về họp tập trung ở nhà Quốc hội. Chỉ những thời điểm thông qua luật mới cần họp tập trung, còn thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề hay dự án luật có thể thông qua họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

- Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, số lượng các kỳ họp không thường lệ tương tương số kỳ họp thường lệ, nhằm giải quyết những vấn đề khó, cấp bách và nhạy cảm. Lãnh đạo Quốc hội cũng như các đại biểu luôn xác định tâm thế luôn sẵn sàng cho việc này.

Tôi nhớ trong kỳ họp, rất nhiều tài liệu mà hôm sau thảo luận, chiều hôm trước, thậm chí là đêm, mới gửi đến các đại biểu Quốc hội. Nhưng chúng tôi thấy rất tự hào vì dù tài liệu gửi muộn, các đại biểu Quốc hội hôm sau vẫn thảo luận rất sôi nổi.

Có thể nói, các đại biểu Quốc hội đã thực hiện tròn vai, thực hiện tốt sứ mệnh của mình trước áp lực công việc rất lớn, để đáp ứng yêu cầu đặt ra, và cũng góp phần giúp Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ sự phát triển của đất nước.

Giống Quốc hội khóa XV và những nhiệm kỳ trước, với khóa XVI, tôi tin chắc chắn nhà Quốc hội vẫn luôn sáng đèn cả ban đêm vì có rất nhiều việc phải xử lý, rất nhiều nội dung cần phải họp cả tối để hoàn thiện.

- Quốc hội khóa XVI sẽ hoạt động dân chủ, chuyên nghiệp, năng động, nhạy bén và hiệu quả. Tiền đề vững chắc cho việc Quốc hội thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế là Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Việc này đã được thực hiện trong khóa XV và đạt nhiều kết quả tích cực, minh chứng cho khả năng thích ứng nhanh nhạy và sự chuyển đổi mạnh mẽ của Quốc hội.

Quốc hội và các đại biểu Quốc hội phải “chạy đua” từng giờ trong hoàn thiện các dự án luật và nghị quyết mang tính cấp bách, quan trọng, song yêu cầu chất lượng vẫn được đặt lên hàng đầu.

Ví dụ nghị quyết của Quốc hội cụ thể hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tài liệu có rất muộn nhưng chỉ sau một đêm, một bản dự thảo nghị quyết mà khi chuẩn bị thấy còn sơ sài, với sự đóng góp của đại biểu Quốc hội, đã được bổ sung rất nhiều nội dung quan trọng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị và yêu cầu thực tiễn để phát triển kinh tế tư nhân.

Với sự chuyển động như vậy, cộng với việc Quốc hội khóa XVI rất hài hòa trong tỷ lệ đại biểu tái cử và đại biểu tham gia lần đầu, tôi tin vào một nhiệm kỳ mà hoạt động nghị trường sẽ rất sôi nổi và chất lượng, vừa có dày dặn kinh nghiệm từ những đại biểu tái cử, vừa mang luồng gió mới từ các đại biểu trẻ, góp phần vào mục tiêu chung phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội!

Nội dung: Hoài Thu

Ảnh: Hải Long

Thiết kế: Vũ Hưng

31/03/2026 - 05:52