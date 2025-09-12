Nghệ An tổ chức trang trọng lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 12/9 (ngày 21/7 năm Ất Tỵ), tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên), tỉnh Nghệ An tổ chức lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2025) lần thứ 56.

Dự lễ giỗ có ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Thái Thanh Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An.

Nhân dân bày tỏ lòng thành kính, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Ảnh: Kim Chi).

9h47 ngày 2/9/1969 (ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 79 tuổi. Người ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân và bạn bè trên toàn thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khó, nhiều hy sinh, Người luôn dành cho quê hương Nghệ An và quê hương Kim Liên nhiều tình cảm đặc biệt.

Lễ giỗ lần thứ 56 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tỉnh Nghệ An tổ chức trang trọng (Ảnh: Kim Chi).

Lễ giỗ lần thứ 56 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp đặc biệt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An tưởng nhớ Người, ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Bác đối với đất nước, quê hương.

Đây cũng là dịp để quê hương quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Bác, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Tại buổi lễ, các đại biểu, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, họ Hoàng Xuân và họ Hà cùng đông đảo nhân dân đã thành kính tiến cỗ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.