Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguyên Hưng).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Em (SN 1938, trú tại xóm 2, xã Đại Huệ, Nghệ An).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Em (Ảnh: Nguyên Hưng).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp thầm lặng của mẹ Em và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông chúc Mẹ sức khỏe, sống an vui cùng con cháu, mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn.