Toàn cảnh dự án công viên "treo" 20 năm ở TPHCM

Mới đây, Chủ tịch HĐND TPHCM đã yêu cầu phường Thủ Dầu Một cùng các sở, ngành liên quan phối hợp lập chủ trương đầu tư, nhằm giải quyết tình trạng "treo" kéo dài 20 năm của dự án công viên Phú Cường.

Dự án này, rộng gần 24,8ha, nằm ngay cạnh giao lộ Đại lộ Bình Dương và đường Yersin (phường Thủ Dầu Một), hiện vẫn trong tình trạng hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm, nhiều khu vực biến thành nơi tập kết rác thải và vật liệu xây dựng.

Dự án này ban đầu được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2006 dưới tên Khu dân cư Thế kỷ 21. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ trì hoãn, đến năm 2016, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã bãi bỏ quyết định phê duyệt và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở NN&MT làm chủ đầu tư dự án Công viên Phú Cường.

Theo kế hoạch, Công viên Phú Cường sẽ bao gồm hồ điều tiết nước, công viên cây xanh, khu vui chơi, các công trình công cộng và khu tái định cư, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2017-2019. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn nằm bất động, biến khu vực này thành điểm nóng về mua bán, chuyển nhượng đất trái phép, buộc chính quyền địa phương phải cắm biển cảnh báo.

Ông Nguyễn Văn Lộc, 67 tuổi, một cựu chiến binh sống tại khu vực dự án, chia sẻ về cuộc sống đầy lo âu khi khu đất này trước đây là mồ mả và thường xuyên có người nghiện ngập. "Nhà nước đã hỗ trợ gia đình tôi căn nhà tình nghĩa, nhưng đến nay đã xuống cấp nhiều. Chỉ mong dự án sớm triển khai để vợ chồng tôi có thể đi nơi khác cất nhà, ổn định cuộc sống", ông Lộc bày tỏ.

Tương tự, căn nhà gỗ rộng chừng 30m2 của ông Lê Quang Minh, 71 tuổi, xây dựng từ năm 1988, cũng đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Minh thường xuyên phải sơn sửa để chống mối mọt.

Bà Huỳnh Thị Tiến bày tỏ sự phấn khởi khi nghe tin TPHCM sẽ sớm tháo gỡ vướng mắc cho dự án. "Dự án bị bỏ không nhiều năm qua khiến cuộc sống của gia đình tôi ngày càng khó khăn. Tôi rất hi vọng dự án sớm triển khai trở lại", bà Tiến nói.

Xen kẽ những bãi đất trống là các căn nhà cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, mái tôn hoen gỉ, nền nhà thấp hơn mặt đường nên thường xuyên bị ngập khi mưa lớn.

Đường sá không được tu bổ, gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân đi lại.

Sau 20 năm, khu "đất vàng" tại phường Thủ Dầu Một vẫn là một vùng đất trống, không có dấu hiệu triển khai dự án, gây lãng phí lớn về quỹ đất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân.

Vị trí khu đất trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).