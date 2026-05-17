Vẻ đẹp xanh ngọc bí ẩn ở hồ đá làng đại học TPHCM

Từ trên cao, cụm hồ đá tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (còn gọi là Làng đại học TPHCM) hiện lên với màu nước xanh ngọc bích huyền ảo, bao quanh bởi những triền đá rộng lớn, tạo nên khung cảnh độc đáo giữa lòng khu đô thị.

Nhiều hồ đá có diện tích rộng hàng nghìn mét vuông, mặt nước phẳng lặng phản chiếu mây trời, tạo nên vẻ đẹp được ví như “ốc đảo” giữa khu Đông TPHCM.

Khu vực này, từ xa xưa, vốn là vùng đất hoang vắng, dân cư thưa thớt, từng là công trường khai thác đá phục vụ ngành xây dựng. Sau thời gian dài khai thác, các công ty đã rời đi vào những năm 1993, để lại những hố sâu thẳm do việc khai thác đá dưới lòng đất mà không hề san lấp.

Kể từ đó, các mạch nước ngầm chảy ra, cùng với nước mưa tồn đọng, đã biến những hố sâu này thành những bể chứa nước ngọt rộng lớn. Tên gọi hồ đá cũng bắt nguồn từ đó.

Các tuyến đường quanh hồ đá được quy hoạch thông thoáng, sạch đẹp với những hàng cây xanh trải dài hai bên, mang lại không gian mát mẻ cho người dân và sinh viên.

Vào sáng sớm và chiều tối, nhiều người dân tìm đến khu vực hồ đá để đi bộ, đạp xe giữa không gian xanh mát của làng đại học.

Ông Hùng (phường Linh Xuân) chia sẻ: “Tôi thường xuyên đạp xe quanh hồ đá vì không khí ở đây rất trong lành. Hơi nước từ mặt hồ phảng phất tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu”.

Theo người dân địa phương, khu vực hồ đá từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước nhưng vẫn thu hút đông người đến vui chơi trong những ngày nắng nóng.

Từ năm 2018, Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đã dựng rào chắn và gắn các biển cảnh báo nguy hiểm.

Một sinh viên chia sẻ: “Em chỉ thỉnh thoảng ghé hồ đá để hóng mát vào những buổi chiều sau giờ tan học. Tuy nhiên, sau nhiều lần được người lớn nhắc nhở, em và các bạn chỉ dám ngồi từ xa chứ không dám lại gần mép hồ”.

Theo ghi nhận của Dân trí, một số vị trí rào chắn bị hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi người dân và giới trẻ dễ dàng tiếp cận khu vực hồ sâu.

Bên trong khu vực hồ đá, nhiều người mang theo cần câu đến câu cá tại các mép đá sát mặt nước, bất chấp nguy cơ trơn trượt và sụt lún.

Không ít bạn trẻ tụ tập quanh hồ đá để vui chơi, chụp ảnh và hóng mát vào buổi chiều, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp tại khu vực vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Một vài thanh niên còn liều lĩnh nhảy từ các mỏm đá cao xuống mặt hồ để giải nhiệt. Theo nhiều người dân địa phương, mực nước ở hồ đá rất sâu, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Từ góc nhìn flycam, khu vực hồ đá nổi bật với sự tương phản giữa màu nước xanh thẫm và các vách đá dựng đứng, tạo nên vẻ đẹp hoang sơ đầy cuốn hút.

Xen giữa vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo, tình trạng người dân tự ý vào khu vực nguy hiểm đang đặt ra bài toán về công tác quản lý và đảm bảo an toàn quanh hồ đá.

Giữa không gian xanh mát và mặt nước xanh ngọc bích đầy cuốn hút, những hồ đá tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM vừa mang vẻ đẹp ấn tượng, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro cần được cảnh báo.

Vị trí Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).