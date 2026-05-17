Hiện trạng 7,4km đường ven sông Sài Gòn sắp được mở rộng 6 làn xe

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã có buổi làm việc với các địa phương, ban quản lý dự án để tháo gỡ khó khăn cho dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ.

Dự án này được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 9.500 tỷ đồng. Tuyến đường ven sông Sài Gòn dài 7,4km từ rạch Vĩnh Bình đến cảng An Sơn đi qua các phường Bình Hòa, Lái Thiêu và Thuận An.

Đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương được quy hoạch rộng 32m với 6 làn xe và vỉa hè 2 bên đường.

Theo ghi nhận của Dân trí, dọc sông Sài Gòn hiện trạng là nhà dân, các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, nhà kho, xưởng... Khó khăn mà các địa phương đang đối diện là công tác thu hồi mặt bằng.

Hiện, ven sông Sài Gòn tồn tại một tuyến đường bờ bao rộng 3-5m để phục vụ việc đi lại của người dân. Tuy nhiên tuyến đường này đã xuống cấp, nhiều đoạn chắp vá và có những đoạn chỉ là đường đất.

Chị Trần Thị Cẩm Tú (ngụ khu phố Trung, phường Bình Hòa) cho biết phần đất nhà chị nằm trong diện thu hồi để làm đường ven sông. Chị Tú ủng hộ công tác chỉnh trang đô thị của thành phố và mong muốn dự án sớm triển khai để người dân ổn định cuộc sống.

"Nếu còn đất thì tôi xây lại nhà mới, nếu bị thu hồi hết thì chúng tôi chuyển đi nơi khác. Gia đình tôi sống ở đây từ nhỏ, nếu phải dọn đi thì cũng buồn, nhưng nhà nước làm đường là tôi luôn ủng hộ", chị Tú chia sẻ.

Trái với hình ảnh nhếch nhác của nhiều đoạn khác, khoảng 2km đường ven sông Sài Gòn qua phường Lái Thiêu (từ đường Châu Văn Tiếp đến cầu Bình Nhâm 2) đã được TP Thuận An trước đây đầu tư khang trang.

Tuyến đường rộng khoảng 10m, vỉa hè hai bên và một khu Công viên ven sông Sài Gòn phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân.

Hiện, tuyến đường ven sông Sài Gòn bị ngắt quãng ở đoạn qua rạch Phan Đình Phùng (phường Lái Thiêu) do không có cầu bắt qua rạch. Do đó, người dân phải đi một đoạn đường vòng dài khoảng 200m.

Ngoài ra, dọc sông Sài Gòn hiện tồn tại các bến thủy nội địa, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, đình, chùa mang đậm nét văn hóa truyền thống lâu đời của người dân địa phương. Đây cũng là điều khiến các lãnh đạo địa phương băn khoăn trong công tác thu hồi mặt bằng.

Trong khi đó, đoạn cuối tuyến thuộc khu vực An Sơn (phường Thuận An) phần lớn là đất trống và vườn cây ăn quả.

Đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, mở ra không gian phát triển đô thị ven sông, nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn giảm áp lực cho tuyến quốc lộ 13.

Khi tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương và bờ đối diện (TPHCM cũ) được đưa vào khai thác sẽ tạo ra một trục cảnh quan đô thị hiện đại, mang đến diện mạo hoàn toàn mới cho sông Sài Gòn.