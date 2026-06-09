Tìm được chủ sở hữu đường ống lạ cắm xuống biển Nha Trang

Ngày 9/6, đại diện UBND phường Bắc Nha Trang cho biết sau quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã xác định được chủ sở hữu đường ống đấu nối từ khu dân cư kéo dài qua bờ kè rồi vươn ra khu vực bãi biển Hòn Chồng.

Đường ống này thuộc quản lý của một cơ quan nhà nước chuyên nghiên cứu về nuôi trồng thủy hải sản.

Đường ống tại bãi biển Hòn Chồng lộ ra khi thủy triều rút (Ảnh: Văn Hữu).

"UBND phường Bắc Nha Trang đã làm việc với đơn vị quản lý, sử dụng đường ống và đang xây dựng phương án xử lý phù hợp", đại diện UBND phường Bắc Nha Trang cho biết.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin người dân khi tắm biển tại khu vực Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang) phát hiện một đường ống màu đen lộ ra khi thủy triều rút.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa để rà soát nguồn gốc và mục đích sử dụng của đường ống. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu xả nước thải hoặc chất thải ra môi trường biển thông qua hệ thống này.

Theo đánh giá của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Bắc Nha Trang, việc đường ống xuất lộ khi thủy triều xuống thấp có thể khiến người dân hiểu nhầm đây là hệ thống xả thải ra biển.