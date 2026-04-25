Phát hiện 2 điểm đấu nối xả thải ra biển Nha Trang

Ngày 25/4, ông Lê Xuân Lộc, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết qua kiểm tra, địa phương đã phát hiện 2 vị trí đấu nối trái phép vào hệ thống thoát nước mưa.

Theo ông Lộc, đây được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến nước thải vẫn âm ỉ chảy ra biển thời gian qua, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Nha Trang.

Nước thải chưa qua xử lý chảy ra biển Nha Trang (Ảnh: Bình Quý).

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng phường Bắc Nha Trang đã sử dụng thiết bị để bịt kín các đường ống đấu nối trái phép.

“Đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an tiếp tục rà soát, theo dõi tình trạng xả thải chui. Cá nhân, tổ chức nào bị phát hiện xả thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa sẽ bị kiến nghị xử lý nghiêm”, ông Lộc nói.

Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang cho biết thêm để xử lý triệt để tình trạng trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh thực hiện dự án xử lý ô nhiễm tại các cửa xả khu vực đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang).

Khu vực ven biển ở phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết sau khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, đơn vị đã lập phương án và gửi Sở Tài chính thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hệ thống xử lý các nguồn ô nhiễm nước thải của hệ thống thoát nước trên địa bàn khu vực Nha Trang (giai đoạn 1).

Theo ông Hiến, dự án giai đoạn 1 sẽ giải quyết việc thu gom nước thải trong mùa khô, góp phần làm sạch tuyến cống, hạn chế lắng cặn và tình trạng tồn đọng trong đường ống.

Đồng thời, hệ thống thiết bị của dự án sẽ thu gom một phần lượng nước thải ban đầu đã hòa trộn khi có mưa, bảo đảm nước được xử lý, pha loãng đạt tiêu chuẩn về môi trường trước khi xả ra ngoài.