TikToker bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng video phản cảm lên mạng

Ngày 22/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng với anh C.A.N. (SN 1993, ở xã Khánh Yên) do có hành vi đăng tải video với nội dung gây phản cảm, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo cảnh sát, anh N. là một người khá nổi trên nền tảng mạng xã hội TikTok và Facebook.

Cảnh sát làm việc với anh N. (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “H.N.” đăng tải video với nội dung gây phản cảm nói trên.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Khánh Yên xác minh, xác định người đăng video là anh C.A.N..

Tại cơ quan công an, anh C.A.N. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết mục đích anh đăng tải video phản cảm nhằm thu hút người xem, lượt tương tác trên mạng xã hội.

Thông qua vụ việc trên, cảnh sát khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không đăng tải, chia sẻ các nội dung phản cảm, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, trật tự xã hội.