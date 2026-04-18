Chụp ảnh kỷ yếu với vòng hoa, ăn mặc phản cảm: Suy nghĩ lệch lạc, nên cấm!

“Vừa phản cảm, vừa tốn kém”

Như Dân trí đưa tin, mới đây tại Quảng Ninh, một nhóm học sinh mang vòng hoa giống đồ tang lễ tới trường trong ngày chụp ảnh kỷ yếu, gây tranh cãi về tính phù hợp trong môi trường học đường.

Trong khi đó, tại Bắc Ninh, hình ảnh một nữ sinh mặc trang phục bị cho là phản cảm khi chụp ảnh kỷ yếu ngay trong lớp học cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trước đó, năm ngoái, một nhóm học sinh tại Tuyên Quang (khi đó thuộc Hà Giang cũ) cũng gây xôn xao khi mặc trang phục in dòng chữ tiếng nước ngoài không phù hợp để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu.

Trước thực trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai đã ban hành văn bản gửi UBND các xã, phường cùng các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị trực thuộc, yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động tổ chức lễ tri ân, liên hoan, dã ngoại và chụp ảnh kỷ yếu của học sinh, học viên cuối cấp.

Không chỉ Đồng Nai, nhiều địa phương như TPHCM, Lạng Sơn, Phú Thọ cũng đã có chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động cuối cấp, nhằm đảm bảo hình ảnh chuẩn mực trong môi trường giáo dục.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu không ép buộc học sinh tham gia các hoạt động mang tính tự nguyện, qua đó tạo cơ sở pháp lý để các địa phương siết chặt công tác quản lý.

Theo ghi nhận, dư luận hiện chia thành hai luồng ý kiến trái chiều xung quanh hoạt động chụp ảnh kỷ yếu cuối cấp.

Một bộ phận cho rằng nên hạn chế, thậm chí không tổ chức, bởi nhiều trường hợp biến tướng thành “đua đòi phản cảm”, làm lệch chuẩn văn hóa học đường. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến nhận định đây vẫn là hoạt động có ý nghĩa, giúp học sinh lưu giữ ký ức tuổi học trò, với điều kiện cần được tổ chức trong khuôn khổ phù hợp.

Ở nhóm ý kiến phản đối, bạn đọc Quochuong Nguyen nhận định những hình ảnh kỷ yếu phản cảm phản ánh “suy nghĩ lệch lạc từ khi còn trên ghế nhà trường”, đồng thời đề xuất cần siết chặt quy định về trang phục, văn hóa học đường, thậm chí cân nhắc việc hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với người dưới 18 tuổi.

Cùng quan điểm, bạn đọc Huyền Trang Phạm Thị bày tỏ không nên tổ chức chụp kỷ yếu vì “vừa phản cảm, vừa tốn kém”, đồng thời nhấn mạnh không phải học sinh nào cũng có nhu cầu tham gia. Bạn đọc Tuấn Nguyễn cũng nhận định hoạt động này là không cần thiết trong bối cảnh học sinh vẫn đang trong giai đoạn học tập, cần tập trung cho các mục tiêu phía trước.

Yếu tố chi phí cũng được nhiều ý kiến đề cập. Bạn đọc Thùy Phạm đề xuất chỉ nên chụp một số ảnh tập thể đơn giản thay vì đầu tư cầu kỳ, trong khi bạn đọc Linh Hoviet chia sẻ mức chi từ 1 đến 1,5 triệu đồng cho một bộ kỷ yếu là “quá lãng phí”, có thể tạo thêm áp lực tài chính cho phụ huynh. Thậm chí, bạn đọc Thái Nguyễn chia sẻ con vừa tốt nghiệp mẫu giáo cũng phải tham gia chụp kỷ yếu với các bạn cuối cấp.

Đáng chú ý, một số ý kiến phản ánh tình trạng “tự nguyện nhưng bắt buộc”. Bạn đọc Thái Nguyên Ban DHĐA cho biết việc tổ chức chụp kỷ yếu đôi khi đã được sắp xếp sẵn, khiến học sinh khó từ chối dù không thực sự mong muốn tham gia.

Một số ý kiến khác cũng bày tỏ quan điểm gay gắt, cho rằng đây là biểu hiện của sự “đua đòi, nhố nhăng”, làm ảnh hưởng đến hình ảnh học sinh trong môi trường giáo dục.

Ở chiều ngược lại, luồng ý kiến dung hòa bày tỏ không nên cấm hoàn toàn hoạt động này. Bạn đọc Hanh Vu và Thaoanh Pham nhìn nhận kỷ yếu vẫn mang giá trị tích cực nếu được tổ chức đơn giản, tiết chế, đúng mục đích lưu giữ kỷ niệm, thay vì chạy theo hình thức hay phô trương quá mức.

Cần có giới hạn phù hợp với môi trường giáo dục

Về vấn đề này, ThS Lê Anh Tú, giảng viên khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, cho rằng hoạt động chụp ảnh kỷ yếu vẫn mang nhiều ý nghĩa tích cực đối với học sinh, sinh viên.

Theo ông, đây không chỉ là dịp để các bạn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của quãng đời học tập, mà còn là cách để nhìn lại một hành trình đã qua với nhiều kỷ niệm vui buồn, gắn bó.

Theo thời gian, những bộ ảnh kỷ yếu thường trở thành “kho lưu trữ cảm xúc”, giúp mỗi người khi nhìn lại đều cảm nhận được sự hồn nhiên, trong trẻo của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy một số hoạt động chụp kỷ yếu đang có xu hướng “phá cách” quá mức.

“Việc sáng tạo là cần thiết để tạo dấu ấn riêng, nhưng nếu đi quá giới hạn, dễ dẫn đến những hình ảnh phản cảm hoặc không phù hợp với môi trường giáo dục. Đặc biệt, các trào lưu như hóa trang (cosplay) hay dàn dựng bối cảnh đôi khi bị lạm dụng, khiến ý nghĩa ban đầu của kỷ yếu bị lệch đi”, ông Tú nhận định.

ThS Lê Anh Tú, giảng viên khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng theo vị giảng viên, trong một số trường hợp nhất định, phần lớn học sinh lồng ghép các hoạt động hóa trang trong buổi chụp kỷ yếu không hẳn là tư duy “hư hỏng”, mà chủ yếu xuất phát từ tâm lý vô tư, mong muốn thể hiện sự khác biệt của các em.

Tuy vậy, việc lựa chọn bối cảnh, trang phục và cách thể hiện vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là khi thực hiện trong khuôn viên trường học, nơi đòi hỏi những chuẩn mực nhất định.

Vì vậy, hoạt động chụp kỷ yếu vẫn nên được duy trì như một nét đẹp của đời sống học đường, song cần có sự tiết chế phù hợp.

“Các tập thể lớp nên chủ động xây dựng ý tưởng phù hợp, giữ được sự sáng tạo ở mức vừa phải, đồng thời tôn trọng giá trị của môi trường giáo dục. Mỗi cá nhân và tập thể cần có ý thức tự điều chỉnh để đảm bảo hình ảnh kỷ yếu vừa đẹp, vừa văn minh”, ông Tú nhấn mạnh.

Sau cùng, theo ông, giá trị cốt lõi của một bộ ảnh kỷ yếu không nằm ở sự cầu kỳ hay “độc lạ”, mà ở cảm xúc chân thật và những ký ức mà nó lưu giữ. Một bộ ảnh giản dị, trong sáng đôi khi lại chính là điều tạo cảm giác trân trọng và muốn xem lại nhiều nhất theo thời gian.