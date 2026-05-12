Tiếp tục tạm cấm nhiều đoạn đường trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 12/5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng, nối tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Trị sẽ tạm đóng hai chiều một số đoạn, ở khung giờ nhất định trong ngày 12 và 13/5.

Việc cấm đường nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên cao tốc.

Nhiều đoạn trên cao tốc Bắc - Nam cấm đường (Ảnh: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4).

Cụ thể, từ 7h đến 11h30 ngày 12/5 cấm đường từ nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (km597+900) đến nút giao quốc lộ 12A (km605+400), thuộc địa phận Quảng Trị.

Ngày 13/5, cấm đường từ 6h30 đến 12h từ nút giao quốc lộ 12C (km568+200), thuộc địa phận Hà Tĩnh đến nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (km597+900), địa phận Quảng Trị.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người điều khiển phương tiện chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, từ ngày 22 đến 26/4 và 5/5, cơ quan chức năng cũng tổ chức cấm đường nhiều đoạn trên cao tốc qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ việc lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông.