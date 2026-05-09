Đề nghị làm rõ người cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc - Nam

Ngày 9/5, lãnh đạo Văn phòng quản lý đường bộ II.4, Khu quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam xác nhận đơn vị đã có văn bản gửi cơ quan công an, tố cáo hành vi phá hoại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên cao tốc Bắc - Nam.

Người đàn ông cạo xóa số điện thoại trên bảng thông tin gắn trên cao tốc Bắc - Nam (Ảnh: Cắt từ clip Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 cung cấp).

Theo nội dung văn bản, ngày 3/5, đối tượng đi ô tô tải biển kiểm soát 73C-009xx (trên thùng in biểu tượng một đơn vị làm lốp xe) đã phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông là chóp nón cao su phản quang và bảng thông tin liên hệ hỗ trợ, cảnh báo cho các phương tiện gặp sự cố trên cao tốc.

Hành vi phá hoại trên xảy ra tại km663+610, cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Quảng Ninh, Quảng Trị. Văn phòng quản lý đường bộ II.4 đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý người có liên quan.

Cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Văn phòng quản lý đường bộ II.4 cũng đã gửi video vụ việc đến cơ quan công an. Trong video, một người đi ô tô tải dùng vật dụng cầm tay dạng dao sủi sơn, cạo xóa số điện thoại đường dây nóng và số liên hệ cứu hộ, sửa chữa ở bảng thông tin gắn trên cao tốc Bắc - Nam.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 16/1, kẻ gian cũng từng phá dỡ chóp nón phản quang, trụ đỡ kèm bảng thông tin trên cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị với số lượng 12 trụ. Đơn vị vận hành cao tốc đã có đơn trình báo cơ quan công an.