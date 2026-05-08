Gần 300 xe vi phạm trên cao tốc Quảng Ngãi - Gia Lai, phạt hơn 1,2 tỷ đồng

Ngày 7/5, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong những ngày đầu vận hành, nhiều tài xế đã vi phạm quy định khi lưu thông trên các tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn đầu tuyến Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Theo thống kê từ ngày 29/4 đến 4/5, lực lượng chức năng đã tổ chức 48 ca tuần tra kiểm soát với 144 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua giám sát, cơ quan chức năng phát hiện 283 trường hợp vi phạm, tổng mức xử phạt dự kiến hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó 202 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng ghi nhận nhiều phương tiện vi phạm trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Lỗi phổ biến nhất là chạy quá tốc độ. Đáng chú ý, có phương tiện chạy tới 115km/h trong khi tốc độ tối đa cho phép 90km/h. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là xe con, bên cạnh đó có cả xe tải và xe khách.

Ngoài xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn ngăn chặn nhiều tình huống mất an toàn như người dân tự mở hàng rào vào bán nước trên cao tốc, một cụ ông đi xe máy ngược chiều và đưa 7 trẻ em rời khỏi khu vực nguy hiểm khi tụ tập chơi trên tuyến đường đã thông xe.

Bên cạnh đó, 12 phương tiện gặp sự cố hư hỏng trên tuyến cũng được hỗ trợ, cảnh báo để đảm bảo lưu thông an toàn.

Đội kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 hỗ trợ tài xế bị thủng lốp xe trên cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Ảnh: Xuân Thưởng).

Theo Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), toàn bộ các trường hợp vi phạm tốc độ được hệ thống ghi nhận sẽ tiếp tục bị xử lý phạt nguội theo quy định.

Để ngăn chặn triệt để các vi phạm, đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo, yêu cầu người dân tuân thủ quy định giao thông.