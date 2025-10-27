Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia và Phó Thủ tướng Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 27/10, tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan.

Gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi đến các vị lãnh đạo Australia, đồng thời đánh giá cao những thành tựu trong quản trị, ổn định kinh tế, an sinh - xã hội và phát triển đất nước của Chính phủ Công đảng thời gian qua.

Hai Thủ tướng hài lòng điểm lại những bước phát triển tốt đẹp và hiệu quả trong quan hệ hai nước; nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh và tăng cường phối hợp để đóng góp tích cực và thực chất hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, định kỳ tổ chức các cơ chế đối thoại, tham vấn, góp phần không ngừng gia tăng hiểu biết và củng cố tin cậy chính trị; tích cực trao đổi các biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng cao hơn nữa, sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên xuất khẩu sang thị trường mỗi nước.

Đánh giá cao Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đầu tư của Australia vào Việt Nam đã có những tăng trưởng đáng ghi nhận, đặc biệt kể từ khi Australia lập Văn phòng xúc tiến đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh; đề nghị hai bên phát huy hiệu quả và mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh, nhất là hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyển đổi số, hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực cho Việt Nam.

Chia sẻ tầm nhìn, chiến lược của Việt Nam về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng mong muốn hai bên có đột phá về hợp tác trong lĩnh vực này, nhất là hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ y sinh...

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia luôn đặt ưu tiên quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra chương mới trong quan hệ hai nước; cam kết Australia sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trên cơ sở tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN và tham vấn với ASEAN, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới; đồng thời tiếp tục ủng hộ nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ hợp tác tiểu vùng, trong đó có tiểu vùng Mekong.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng trước việc lãnh đạo hai nước duy trì tiếp xúc thường xuyên, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Nga; cảm ơn Lãnh đạo Liên bang Nga đã ủng hộ và cử Tổng Công tố dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 25 đến 26/10.

Nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống và tình cảm tốt đẹp mà người dân hai nước dành cho nhau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tăng cường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, nhất là trong các ngành Việt Nam đang có nhu cầu lớn như khoa học kỹ thuật cơ bản, năng lượng hạt nhân dân sự.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan, bộ ngành hai nước tăng cường trao đổi để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại trong quan hệ giữa hai bên; phía Nga mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, mong Nga và các thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu gỡ bỏ các biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk bày tỏ vui mừng về việc hai nước duy trì trao đổi đoàn các cấp, chuyển lời của lãnh đạo Nga cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự và Việt Nam đã cử lực lượng diễu binh tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Moskva. Phó Thủ tướng Alexey Overchuk cũng nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam về các lễ kỷ niệm lớn trong năm 2025 như 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng bảo đảm cân bằng, tạo điều kiện cho hàng hóa của nhau tăng cường tiếp cận thị trường, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, lương thực, thực phẩm; tăng cường kết nối hai nền kinh tế về giao thông, hạ tầng, trong đó có việc thúc đẩy kết nối đường sắt.

Về các dự án trọng điểm chiến lược như xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, hai bên nhất trí đẩy nhanh trao đổi, đàm phán, sớm ký kết các thỏa thuận cần thiết để có thể khởi công nhà máy theo kế hoạch. Đồng thời, hai bên cũng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh giao lưu nhân dân, du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nga tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga ổn định cuộc sống, phát triển hơn nữa và đóng góp vào quan hệ hai nước.