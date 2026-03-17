Thủ tướng đề nghị UAE cung cấp dầu khí cho Việt Nam an toàn và đúng hạn

Sáng 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, ông Bader Abdullah Almatrooshi, để trao đổi, thúc đẩy thực hiện kết quả điện đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE vừa qua, trong đó có việc tăng cường hợp tác trong bảo đảm an ninh năng lượng.

Quan hệ Việt Nam - UAE không ngừng phát triển. UAE hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông, nhà đầu tư tiềm năng của Việt Nam. Với Việt Nam, UAE không chỉ là đối tác kinh tế quan trọng, mà hơn hết còn là người bạn chân thành, tin cậy, cùng chia sẻ các giá trị chung về hòa bình, hợp tác và thịnh vượng với Việt Nam.

Thủ tướng bày tỏ đặc biệt quan ngại trước diễn biến tình hình hiện nay tại khu vực Trung Đông, đồng thời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với UAE và làm hết sức mình để tìm kiếm giải pháp và đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực.

Nêu lại kết quả cuộc điện đàm rất thẳng thắn, chân tình và thành công của Thủ tướng với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương thúc đẩy các nội dung quan trọng mà Tổng thống UAE đã thống nhất.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị UAE triển khai việc cung cấp dầu khí cho Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm "an toàn và đúng hạn"; triển khai các nội dung, sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược nhằm phục vụ mục tiêu phát triển chiến lược của hai nền kinh tế.

Cùng với đề nghị thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, Thủ tướng mong muốn ngày càng có thêm các doanh nghiệp lớn của UAE đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao, hạ tầng và logistics…

Nhấn mạnh những nội dung thống nhất giữa Thủ tướng và Tổng thống UAE tại cuộc điện đàm là rất quan trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đây là những thỏa thuận ứng phó ngay lập tức trước các tác động tiêu cực của tình hình xung đột hiện nay, thể hiện sự hợp tác tin cậy, có trách nhiệm giữa hai nước.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tin tưởng hòa bình và ổn định sẽ sớm được khôi phục tại khu vực Trung Đông.

Đại sứ Bader Abdullah Almatrooshi đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong xây dựng và vun đắp quan hệ Việt Nam - UAE ngày càng phát triển, nhất là thời gian gần đây.

Cảm ơn những chia sẻ về tình hình khu vực Trung Đông, Đại sứ UAE tại Việt Nam nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đại sứ khẳng định trên nền tảng vững chắc, cùng với thực hiện việc cung cấp dầu mỏ cho Việt Nam, UAE cam kết thúc đẩy quan hệ 2 nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Trong đó, ông nhấn mạnh việc thúc đẩy các doanh nghiệp UAE đầu tư tài chính vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy các dự án đầu tư trọng điểm trong công nghệ cao, hạ tầng, logistics; đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam - GCC, sớm hiện thực hóa mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.