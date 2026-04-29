Thủ tướng chỉ đạo "không để sân bay Long Thành chậm tiến độ"

Yêu cầu này được Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại cuộc họp chiều 29/4 với Bộ Xây dựng, về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bên cạnh việc ghi nhận các kết quả đạt được, lãnh đạo Chính phủ thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, trong đó có điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn; thị trường bất động sản phát triển lệch pha cung - cầu, cơ cấu sản phẩm mất cân đối…

Thủ tướng nhắc lại mục tiêu đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành thêm 645km đường sắt, trong đó 200km đường sắt đô thị.

Đề cập những nhiệm vụ trọng tâm, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng trước hết cần tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, nhất là Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đi kèm với đó, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, Thủ tướng chỉ đạo tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng điều phối chung, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư; hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030. Đi kèm với đó, ông lưu ý phải rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư, kiểm soát bảo đảm đúng đối tượng người mua.

Về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, trong bối cảnh tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 3,8 triệu tỷ đồng cho cả nhiệm kỳ nhưng đầu tư công chỉ khoảng 20-22%, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông.

Ông gợi mở việc nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu Chính phủ của các công trình, dự án cho các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài nắm giữ với thời hạn dài, từ 15 đến 30 năm.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Xây dựng cần đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời quá trình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông phải đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả trước, trong và sau khi đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phòng chống tiêu cực, lãng phí, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả của dự án.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc. Bộ Xây dựng cũng cần có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đường sắt như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, các tuyến đường sắt tại Hà Nội, TPHCM….

Đặc biệt, Thủ tướng quán triệt không để chậm tiến độ, đưa vào khai thác sân bay Long Thành, Gia Bình và các dự án cảng hàng không khác cũng như các dự án cảng biển, đường thủy nội địa…

Về công tác quản lý vận tải, dịch vụ vận tải, Thủ tướng nêu rõ, cần ưu tiên ban hành giải pháp nhằm giảm chi phí logistics hiện còn cao so với GDP, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh.