Thủ tướng phát động thi đua, quyết đạt tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Chỉ thị số 15 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2026-2030) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ định hướng tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phong trào thi đua cần tập trung cụ thể hóa và thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026-2030, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Phạm Thắng).

Mục tiêu tổng quát được lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh là giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Việt Nam hướng đến mục tiêu năm 2030 trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một nội dung quan trọng được Thủ tướng phát động là thi đua vận hành hiệu quả hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; thi đua xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng phát động thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả; nâng cao chất lượng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia...

Thủ tướng lưu ý khuyến khích, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến tiếp tục phát huy, lan tỏa, nêu gương người tốt, việc tốt, tạo động lực thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu quan tâm khen thưởng cơ sở, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa; tập thể, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, bí mật; cá nhân có nhiều đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, dũng cảm cứu người...

Cùng với yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số vào công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng chỉ đạo bố trí, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đồng thời, theo người đứng đầu Chính phủ, cần tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy ổn định, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ông nhấn mạnh đây là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng công tác tham mưu và hiệu quả tổ chức triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong phạm vi cả nước.

Nghị quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2031 được Quốc hội thông qua sáng 24/4 nêu rõ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

GDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 8.500 USD trong giai đoạn 2026-2030, theo nghị quyết của Quốc hội.

Một điểm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội lần này là Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng cho từng địa phương, trong đó hầu hết tỉnh, thành phố đều được giao mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2031.