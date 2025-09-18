Thủ tướng: AI vừa là cơ hội, vừa là thách thức với an ninh quốc gia

Sáng 18/9, Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147 của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Hầu hết đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu"

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, những năm gần đây, các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến ngày càng phức tạp, tác động đa chiều, trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, ở nhiều tầng nấc khác nhau, quy mô tác động rộng lớn, tạo phản ứng dây chuyền, thách thức đe dọa an ninh các quốc gia.

“Hầu hết đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, vượt khả năng ứng phó của một quốc gia”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Cũng theo ông, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

“Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là khi công nghệ phát triển nhanh hơn quản lý hoặc thiếu cơ chế kiểm soát; sự minh bạch và chia sẻ thông tin có thể trở thành nguồn phát sinh nguy cơ mới với an ninh xã hội truyền thống”, Bộ trưởng Công an cho hay.

Ông cũng đưa ra những dẫn chứng như việc hệ thống điều khiển tự động nếu bị tấn công, chiếm quyền điều khiển hoặc vận hành sai có thể gây tai nạn, mất an ninh, an toàn; trí tuệ nhân tạo có thể bị lợi dụng để tạo các nội dung giả mạo, lừa đảo, thao túng dư luận hoặc tấn công tự động…

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, an ninh an toàn, đặc biệt là an toàn mạng và an toàn dữ liệu hiện nay đang phát triển rất nhanh như “vũ bão” nhưng việc để ý, đầu tư, quan tâm đến vấn đề này lại rất manh mún và chưa tạo được sự thống nhất.

Với an ninh mạng, Đại tướng cho hay đang nổi lên vấn đề gián điệp mạng tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng với sự dịch chuyển hoạt động lên không gian mạng; hoạt động thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân…

Người đứng đầu Bộ Công an cũng nhắc đến những thách thức trong an ninh năng lượng, trước bối cảnh như cầu gia tăng nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, lại gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

“Ô nhiễm không khí của Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia hàng đầu châu Á, xếp 30/131 quốc gia có độ ô nhiễm không khí cao nhất toàn cầu”, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang (Ảnh: Quang Nam).

Ngoài ra, theo ông, khi cơ cấu dân số đông, xu hướng già hóa cùng những rủi ro về thiên tai, dịch bệnh cũng đặt yêu cầu đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực, an ninh dân số, an ninh xã hội và an ninh con người.

Đánh giá về công tác phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống, Bộ trưởng Công an cho rằng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa toàn diện, đầy đủ.

“Chưa có một chiến lược khung, tổng thể, dẫn đến tình trạng tản mạn, lãng phí nguồn lực”, ông cho biết.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo vừa là cơ hội, vừa là thách thức

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước ta nhận thức rất sớm và đã ban hành nhiều nghị quyết, chiến lược, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, theo Thủ tướng, hệ thống pháp luật liên quan an ninh phi truyền thống cũng được bổ sung, hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm của Đảng, nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Điều này thể hiện cách làm bài bản, khoa học, toàn diện, bước chuyển tích cực từ việc đối phó bị động sang quản lý chủ động và toàn diện; năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống được củng cố, tăng cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, các đe dọa an ninh phi truyền thống đang tác động rất mạnh mẽ, toàn diện đến sự phát triển bền vững của Việt Nam, đến đời sống của nhân dân, nếu không làm tốt công tác phòng ngừa, ứng phó thì hậu quả rất khôn lường.

Theo Thủ tướng, sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với an ninh quốc gia khi khoa học công nghệ là phương tiện để các loại hình tội phạm phát triển; các loại tội phạm truyền thống tinh vi hơn; quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân có nhiều rủi ro; an ninh mạng, an ninh thông tin có nhiều thách thức...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu, không ai, không quốc gia nào có thể giải quyết một mình, không một quốc gia nào an toàn nếu thế giới còn bị đe dọa.

Do đó, Thủ tướng cho rằng phải có sự chung tay, đoàn kết của toàn thế giới, đề cao chủ nghĩa đa phương thì mới giải quyết được; trong đó các nước giàu phải hỗ trợ, giúp đỡ các nước nghèo và mỗi cơ quan, mỗi người dân đều phải cùng gánh vác trách nhiệm.