THÔNG TIN CẢI CHÍNH

Báo Dân trí xin được cải chính cụ thể như sau:

Báo Dân trí đã thông tin sai về thời điểm diễn ra sự kiện. Tòa soạn khẳng định không có cuộc họp nào diễn ra vào ngày 13/5 với nội dung như trên.

Trong bài viết có trích dẫn thông tin liên quan đến quan điểm của Lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Nay tòa soạn xin đính chính: Lãnh đạo Thành phố Hà Nội không phát biểu nội dung: "dừng chuyển Đại học Bách khoa về Hưng Yên để lên Hòa Lạc".

Báo Dân trí khẳng định luôn đồng hành cùng Thành phố Hà Nội và các địa phương khác trong công cuộc xây dựng, phát triển chung. Đây là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của tòa soạn.

Ban Biên tập báo Dân trí và phóng viên xin gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất tới Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và quý độc giả về những sai sót nêu trên.

Báo Dân trí xin nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, đang tiến hành làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và có hình thức xử lý nghiêm khắc để báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng như các cơ quan quản lý báo chí.

Báo Dân trí xin cải chính các thông tin đã đăng tải và chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả.

BAN BIÊN TẬP BÁO DÂN TRÍ