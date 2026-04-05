Thợ xây tử vong do bị cần phun xe bơm bê tông va trúng đầu

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 5/4 tại thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nạn nhân là ông Đ.T.B. (SN 1976), trú tại thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân.

Theo đại diện Công an xã Thạch Xuân, thời gian trên, ông B. cùng nhóm thợ xây đang đổ bê tông móng cho công trình nhà của hộ gia đình địa phương.

Chiếc xe bơm bê tông bất ngờ nghiêng làm cần phun rung lắc, va đập vào phần đầu ông B. khiến người này tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Thạch Xuân phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan đến hiện trường điều tra nguyên nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.