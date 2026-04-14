Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 để kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố.

Tại kỳ họp, 73/73 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Nguyễn Đức Dũng (SN 1967), quê tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn Đại học An ninh nhân dân. Ông tham gia lực lượng Công an nhân dân Việt Nam vào tháng 10/1985.

Tháng 2/2020, ông Dũng được thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Đức Dũng từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an như Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (cũ).

Các đại biểu bỏ phiếu tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 14/8/2024, ông Nguyễn Đức Dũng khi đó đang là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ).

Khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng, ông Dũng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông cũng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.