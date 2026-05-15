Những ngày qua mạng xã hội xuất hiện nhiều clip về một cán bộ công an, làm clip ngắn tuyên truyền hướng dẫn về phòng chống tác hại của ma túy. Các đoạn clip này đem lại lượng tương tác rất cao, nội dung hài hước và gần gũi với người xem.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, vị cán bộ công an trong các clip nêu trên là Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai.

Thiếu tá công an làm clip triệu view tuyên truyền về tác hại của ma túy (Video: Công an Bản).

Trao đổi với phóng viên, anh Sáng cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lào Cai về xây dựng xã, phường không ma túy, anh được giao nhiệm vụ trong tổ công tác tăng cường xây dựng xã không ma túy tại Gia Hội.

Sau quá trình công tác tại địa bàn, vị Thiếu tá công an nhận thấy việc tiếp cận để tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho người dân trên địa bàn còn kém hiệu quả, chưa thực sự khiến người dân quan tâm.

Từ trăn trở đó, anh Sáng đã nghĩ ra việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đăng tải các đoạn clip tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy với nội dung hài hước và gần gũi với người dân.

"Ban đầu tôi thử làm một đoạn clip về phòng chống ma túy, kèm theo những bản nhạc hài hước để cảnh báo người dân và đăng tải lên trang cá nhân. Không ngờ, đoạn clip này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và được rất nhiều người ủng hộ. Đoạn clip được hơn 1,5 triệu view sau vài ngày đăng tải", anh Sáng chia sẻ.

Chân dung Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiếp nối sự thành công này, anh Sáng tiếp tục sáng tạo, đăng tải thêm hơn 10 clip khác từ tháng 3 tới nay. Anh cho biết, các đoạn clip về hướng dẫn, tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đều đạt từ hàng trăm nghìn view đến hàng triệu view.

"Tôi cũng rất bất ngờ khi được mọi người ủng hộ. Đa số các bình luận đều tỏ ra vui vẻ và mọi người thấy hứng thú với việc tiếp cận mới này. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục việc hướng dẫn, tuyên truyền cho bà con tránh xa những "cái chết trắng", cách phòng ngừa tệ nạn này, để hướng tới một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.