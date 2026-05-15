Thiếu tá công an làm clip triệu view tuyên truyền về tác hại của ma túy
(Dân trí) - Các đoạn clip tuyên truyền phòng chống tác hại về ma túy của Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng đăng trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem. Rất nhiều người tỏ ra thích thú với cách tuyên truyền mới này.
Những ngày qua mạng xã hội xuất hiện nhiều clip về một cán bộ công an, làm clip ngắn tuyên truyền hướng dẫn về phòng chống tác hại của ma túy. Các đoạn clip này đem lại lượng tương tác rất cao, nội dung hài hước và gần gũi với người xem.
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, vị cán bộ công an trong các clip nêu trên là Thiếu tá Nguyễn Văn Sáng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai.
Trao đổi với phóng viên, anh Sáng cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lào Cai về xây dựng xã, phường không ma túy, anh được giao nhiệm vụ trong tổ công tác tăng cường xây dựng xã không ma túy tại Gia Hội.
Sau quá trình công tác tại địa bàn, vị Thiếu tá công an nhận thấy việc tiếp cận để tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho người dân trên địa bàn còn kém hiệu quả, chưa thực sự khiến người dân quan tâm.
Từ trăn trở đó, anh Sáng đã nghĩ ra việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, đăng tải các đoạn clip tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy với nội dung hài hước và gần gũi với người dân.
"Ban đầu tôi thử làm một đoạn clip về phòng chống ma túy, kèm theo những bản nhạc hài hước để cảnh báo người dân và đăng tải lên trang cá nhân. Không ngờ, đoạn clip này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và được rất nhiều người ủng hộ. Đoạn clip được hơn 1,5 triệu view sau vài ngày đăng tải", anh Sáng chia sẻ.
Tiếp nối sự thành công này, anh Sáng tiếp tục sáng tạo, đăng tải thêm hơn 10 clip khác từ tháng 3 tới nay. Anh cho biết, các đoạn clip về hướng dẫn, tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy đều đạt từ hàng trăm nghìn view đến hàng triệu view.
"Tôi cũng rất bất ngờ khi được mọi người ủng hộ. Đa số các bình luận đều tỏ ra vui vẻ và mọi người thấy hứng thú với việc tiếp cận mới này. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục việc hướng dẫn, tuyên truyền cho bà con tránh xa những "cái chết trắng", cách phòng ngừa tệ nạn này, để hướng tới một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Theo Công an tỉnh Lào Cai, từ ngày 20/3 đến 20/4, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 98 vụ, 202 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 65 vụ, 119 đối tượng so với tháng trước liền kề).
Trong đó, có 64 vụ bắt từ 2 đối tượng trở lên (chiếm 65,3%). Tang vật thu giữ là 76,6 gam heroin, 12,5 gam và 6.043 viên ma túy tổng hợp, 1,85 gam cần sa, 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác liên quan.
Ngoài ra, thông qua việc test ma túy, lực lượng chức năng đã truy xét bắt giữ 62 vụ trên tổng số 98 vụ phạm tội về ma túy, chiếm 63,3%; Đấu tranh, truy xét mở rộng bắt 7 đối tượng ngoài tỉnh.
Cảnh sát cho biết thêm, từ tháng 3 tới tháng 4, công an cấp xã đã tham mưu chính quyền cơ sở và trực tiếp tuyên truyền trên 1.300 buổi về phòng chống ma tuý với gần 160.000 lượt người tham gia thông qua các buổi họp thôn, khu dân cư, tổ dân phố...