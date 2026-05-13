Công an làm việc với người phụ nữ tấn công tài xế khi bị nhắc nhở phơi lúa

Ngày 13/2, đại diện Công an xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong clip cầm cào tấn công tài xế xe tải gây xôn xao dư luận. Qua xác minh, người phụ nữ này tên T.T.Q. (SN 1963), trú tại thôn 10, xã Can Lộc. Bà này thừa nhận có hành vi như nội dung trong clip phản ánh.

Công an cũng đã làm việc với lái xe liên quan trong vụ việc và xác định người này không bị thương tích, phương tiện không hư hỏng.

Khoảng 12h cùng ngày, nam tài xế có ghi lại bằng clip cảnh anh này đang lái xe tải lưu thông trên địa bàn xã Can Lộc. Khi đi vào đường liên thôn tại xóm 10, tài xế gặp bà Q. phơi lúa phía trước, chắn hết lối lưu thông nên nhắc nhở.

Hai bên lời qua tiếng lại. Người phụ nữ cho rằng đây là tuyến đường bà con bỏ tiền ra để làm nên được quyền phơi lúa. Khi tài xế thách thức, bà Q. dùng cào chuyên dụng phơi lúa tấn công tài xế đang ngồi ở cabin xe.

Trước đó, vào chiều 12/5, tại tuyến đường đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn liên quan đến phơi lúa giữa đường khiến 2 người tử vong.

Ô tô tải chở vật liệu do tài xế N.T.C. (SN 1992, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, xảy ra va chạm với xe máy điện do ông N.H.T. (SN 1970) cầm lái, chở theo mẹ 86 tuổi.

Vụ tai nạn khiến ông T. và mẹ tử vong tại chỗ, xe máy điện hư hỏng. Camera ghi lại vụ việc cho thấy tuyến đường được người dân tận dụng phơi lúa, chiếm hơn nửa làn của một chiều di chuyển.

Liên quan đến vấn đề này, thời gian qua, lực lượng công an ở Hà Tĩnh đã nhiều lần phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện việc phơi lúa, tập kết vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vì tiềm ẩn mất an toàn giao thông.