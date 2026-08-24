Thi thể người đánh cá trên sông ở Lâm Đồng

Ngày 24/8, chính quyền xã Đạ Huoai 3 đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đưa thi thể anh K’Mãi (36 tuổi, trú tại xã Đạ Huoai 3) lên bờ, thực hiện thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Khánh Hồng).

Trước đó, vào 17h ngày 23/8, anh K’Mãi đến sông Đạ Huoai, đoạn thuộc thôn 1, xã Đạ Huoai 3 đánh bắt cá. Sau nhiều giờ không thấy anh K’Mãi trở về, người thân của anh trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

UBND xã Đạ Huoai 3 sau đó huy động các cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự đến hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tìm kiếm nạn nhân. Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh K’Mãi ở vùng nước sâu cách nơi người này để lại xe máy ở bờ sông khoảng 2km.