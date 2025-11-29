Thi đua sáng tạo, xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại

Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ I, giai đoạn 2025-2030. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.

Công tác khen thưởng có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tế

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2025-2030.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Minh Châu).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, thực hiện lời dạy Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước của Quốc hội, 5 năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 44/2024/UBTVQH15 quy định chi tiết hình thức, tiêu chí và quy trình khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và lần đầu tiên thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Quốc hội, nhất là trên các mặt công tác trọng tâm: hoàn thiện thể chế; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát hiệu quả những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.

Những tấm gương điển hình được biểu dương trong nhiệm kỳ qua và tại Đại hội hôm nay chính là những bông hoa tươi thắm, nổi bật trong công việc rất thầm lặng của Quốc hội, đã tiếp tục hun đúc, nối dài truyền thống thi đua yêu nước của Quốc hội.

Qua đó càng khẳng định thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực, là sức mạnh tinh thần để cán bộ, đảng viên các cơ quan của Quốc hội trên từng vị trí việc làm đều nỗ lực phấn đấu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

Chủ tịch Quốc hội phát động đợt thi đua với 3 trọng tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Nguyễn Hải).

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cho biết đây là lần đầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội thi đua yêu nước.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong công tác thi đua, khen thưởng, khơi dậy tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo của các đại biểu Quốc hội; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc với thông điệp "thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Tư tưởng đó mãi trở thành nguồn lực tinh thần vô cùng to lớn để các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Quốc hội nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các đại biểu nhận được bằng khen trong dịp này tiếp tục phát huy thành tích đạt được, lan tỏa, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đất nước ta phải trở thành nước có thu nhập trung bình khá và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta là nước thu nhập cao.

Đây là mục tiêu phấn đấu đòi hỏi Quốc hội phải phát động đợt thi đua trọng tâm trong 5 năm.

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, thi đua thực hiện có hiệu quả hoạt động đổi mới của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Trước mắt là tích cực chuẩn bị hoàn thành kỳ họp thứ X của Quốc hội khóa XV, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031,...

Thứ hai, phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu Quốc hội sẵn sàng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết và thực sự là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thứ ba, thi đua thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng Quốc hội số; thi đua tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng, nhân rộng phong trào bình dân học vụ số, đổi mới cơ chế thi tuyển, tuyển chọn, bổ nhiệm để thu hút người thực sự có năng lực nổi trội về công tác tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

"Tôi đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và thực sự khích lệ, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đã đề ra", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Đặng Thuần Phong và Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Đặng Thuần Phong, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội; Huân chương Lao động hạng Nhì cho bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Đại hội cũng đã trình danh sách các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sắp tới.