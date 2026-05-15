Bổ nhiệm 2 Trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Các quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực vừa được ban hành.

Cụ thể, tại Quyết định số 856, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trợ lý Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Quyết định số 859 của Thủ tướng nêu rõ việc điều động, bổ nhiệm ông Phan Văn Trọng, Thư ký của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trợ lý của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Tại Quyết định số 857, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Hoàng Tùng, Trợ lý của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, giữ chức Trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.