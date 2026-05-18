Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, nơi ghi dấu người đi mở cõi vùng đất Đồng Nai

Khu di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, tọa lạc bên bờ sông Đồng Nai tại Cù lao Phố, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, là nơi phụng thờ và ghi nhớ công lao của vị khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh. Ngôi đền được xây dựng từ những năm 1700, mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của vùng đất phương Nam.

Năm 1991, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Kể từ đó, tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai) đã đầu tư kinh phí lớn để mở rộng, tu bổ và tôn tạo khu di tích, nhằm tôn vinh công lao của Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh đối với sự hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai - Gia Định.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích không chỉ là để tri ân công đức tiền nhân mà còn là phương tiện giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho các thế hệ trẻ.

Điểm nhấn của khu di tích là tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, được đúc bằng đồng với chiều cao 7,5m (bao gồm cả bệ tượng), khánh thành vào năm 2024. Tượng được đặt ở vị trí trung tâm, tạo sự cân xứng và uy nghi cho toàn bộ không gian di tích.

Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700), quê ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị). Năm 1698, ông vâng lệnh chúa Nguyễn vào kinh lược vùng đất phía Nam, đặt bản doanh tại Cù lao Phố (nay là phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).

Theo "Gia Định thành thông chí", vào mùa xuân năm Mậu Dần (1698), Nguyễn Hữu Cảnh đã thiết lập phủ Gia Định từ đất Nông Nại Đại phố, lập huyện Phước Long từ đất Đồng Nai, dựng dinh Trấn Biên, và lập huyện Tân Bình từ xứ Sài Côn (Sài Gòn) cùng dinh Phiên Trấn. Ông cũng đặt các chức Lưu thủ, Cai bạ và Ký lục để quản lý các dinh.

Với những đóng góp to lớn, Nguyễn Hữu Cảnh đã biến vùng đất lưu dân tự phát thành một khu vực được quản lý chặt chẽ, định hướng phát triển, chiêu mộ dân cư, khai khẩn ruộng đất và thiết lập các đơn vị hành chính. Điều này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xứ Đồng Nai - Gia Định và toàn bộ vùng Nam Bộ sau này.

Việc phụng thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại miếu Bình Kính bắt nguồn từ năm 1700, khi ông lâm bệnh nặng và qua đời trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ trấn an vùng biên giới Tây Nam bộ. Nhân dân Trấn Biên đã rước vong linh ông về thờ tại miếu Bình Kính để ghi nhớ công lao to lớn của ông trong công cuộc mở mang và phát triển vùng đất mới. Từ đó, các tên gọi như đình Bình Kính, đền Lễ Công (theo Trịnh Hoài Đức) hay đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh đã tồn tại và phát triển đến ngày nay.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh đã được trùng tu, sửa chữa và mở rộng liên tục từ năm 1923 đến năm 2014. Năm 2024, tượng đồng Nguyễn Hữu Cảnh đã được khánh thành trong khuôn viên di tích, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của nơi đây.

Gian nhà trưng bày tấm bia đá ghi lại hành trình lịch sử khai hoang, mở cõi vùng đất Trấn Biên của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, là một tài liệu quý giá cho du khách và các nhà nghiên cứu.

Trong những năm gần đây, Bảo tàng Đồng Nai đã triển khai nhiều sản phẩm thực tế ảo (VR) nổi bật, trong đó có tour tham quan 360 độ Đền thờ - Mộ Nguyễn Hữu Cảnh. Những tư liệu và hình ảnh quý giá về công cuộc khai hoang, mở cõi của danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh được số hóa, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu khi đến tham quan đền thờ.

Cù lao Phố, với diện tích khoảng 700ha, nằm ở phía Đông Nam phường Trấn Biên và được bao bọc bởi hai nhánh sông Đồng Nai, được ví như "hòn ngọc xanh" giữa dòng sông lịch sử này.

