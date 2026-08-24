Thanh Hóa sơ tán gần 1.000 người khỏi vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16h ngày 23/8, trên địa bàn tỉnh xảy ra một đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 17/8. Tổng lượng mưa phổ biến 180-270mm, một số nơi ghi nhận lượng mưa trên 300mm.

Một vị trí sạt lở trên quốc lộ 16, đoạn qua xã Mường Mìn (Ảnh: Hoàng Dương).

Dự báo từ đêm 23/8 đến sáng 25/8, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở, các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ với 839 người đến nơi an toàn. Đến nay, một số hộ đã trở về nhà khi tình hình ổn định; còn 129 hộ với 619 người vẫn đang ở nơi sơ tán.

Cùng với việc sơ tán người dân, chính quyền các cấp tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các phương án ứng phó. Hiện mực nước hầu hết các sông trên địa bàn tỉnh dưới báo động 1; riêng sông Cầu Chày tại Xuân Vinh ở mức báo động 1.

Mưa lớn những ngày qua đã gây ảnh hưởng tại nhiều địa phương. Toàn tỉnh có 185ha lúa, 68ha hoa màu, rau màu và 90ha cây trồng hằng năm bị ngập. Một số tuyến quốc lộ như 16, 15, 217 và 47 xuất hiện tình trạng sạt lở.

Cụ thể, tại km89+100 (phải tuyến) quốc lộ 47 xuất hiện vết nứt ở lề đường dài 80m; một vị trí tại quốc lộ 15 bị sạt lở ta luy âm có chiều dài 5m; quốc lộ 16 cũng xuất hiện một điểm sạt lở dài 7m.

Công an giúp dân sơ tán, di chuyển tài sản (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại các tuyến quốc lộ 15, quốc lộ 15C, quốc lộ 16 và quốc lộ 217 ghi nhận 33 vị trí sạt lở ta luy dương, với tổng khối lượng đất, đá ước tính khoảng 3.500m3.

Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục huy động nhân lực, vật tư, phương tiện để khắc phục hậu quả; vận hành các trạm bơm, cống tiêu, xử lý các điểm sạt lở và bảo đảm giao thông.