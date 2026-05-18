Triệt phá đường dây sản xuất hơn 27.000 chai dầu gió giả ở Tây Ninh

Ngày 18/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, mở rộng vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm dầu gió mang nhãn hiệu Eagle Brand.

Trước đó, ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý triệt phá đường dây sản xuất dầu gió giả hoạt động tại Chi nhánh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Tổng hợp Thịnh Cường, nằm trên đường Trần Thị Non, xã Phước Lý.

Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra hiện trường sản xuất dầu gió giả (Ảnh: M.H.).

Công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, tạm giữ và lấy lời khai 14 người liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra xác định Châu Kế Cường (SN 1987) và Nguyễn Văn Đức (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) là hai người chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Tang vật thu giữ gồm 27.511 chai dầu gió nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Roll On” các loại; một bồn phối trộn nguyên liệu; 3 hệ thống máy sang chiết, đóng gói; hàng chục thùng tem, nhãn, logo, vỏ hộp, nắp chai cùng nhiều can hóa chất không nhãn mác dùng để sản xuất dầu gió giả.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy móc, thiết bị liên quan. Tổng giá trị tang vật ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Máy móc phục vụ sản xuất dầu gió giả (Ảnh: M.H.).

Theo công an, các đối tượng núp bóng doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng giả với phương thức hoạt động chuyên nghiệp. Nhóm này lợi dụng dịch vụ logistics, giao hàng nhanh để phân phối sản phẩm đến nhiều tỉnh, thành nhằm thu lợi bất chính.

Công an nhận định hành vi của các đối tượng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và môi trường cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.