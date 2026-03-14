Tàu hỏa trật bánh trên đèo Hải Vân, đường ray đứt gãy

Ngày 14/3, lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng xác nhận, một tàu hàng gặp sự cố trật bánh trên đường sắt Bắc - Nam đoạn khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (thuộc thành phố Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, phương tiện gặp sự cố là tàu hàng AH1 máy D18E 604, trật bánh 3 trục đầu máy.

Thanh ray bị cong, đứt gãy khiến tàu bị kẹt (Ảnh: Bảo Phúc).

Theo quan sát, thanh ray phía bên phải hướng tàu chạy bị cong, đứt gãy khiến tàu bị kẹt, không thể tiếp tục hành trình.

Thông tin từ Phòng Quản lý an toàn đường sắt II, nguyên nhân ban đầu của sự cố có thể là do đá trên đèo Hải Vân rơi xuống làm gãy đường ray.

Do tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn, các tàu chở khách Bắc - Nam được chuyển tải từ ga Đà Nẵng đến ga Lăng Cô (thành phố Huế).

Đại diện Đội khách vận Ga Đà Nẵng thông tin, do sự cố này dự kiến có ít nhất 4 đoàn tàu thuộc diện chuyển tải hành khách, mỗi tàu có 100-150 người.

Bánh tàu bị trật khỏi đường ray (Ảnh: Bảo Phúc).

Trước đó, cuối năm 2024, một tàu hàng khi lưu thông qua đèo Hải Vân cũng gặp sự cố trật bánh khiến nhiều container hàng rơi khỏi tàu. Sự việc khiến tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân gián đoạn gần một ngày.

Đoạn đường sắt đèo Hải Vân (địa phận thành phố Huế và Đà Nẵng) có chiều dài 19,8km, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, hầu hết chưa được cải tạo, nâng cấp.

Cuối năm 2024, Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) lập dự án cải tạo đường sắt khu vực đèo Hải Vân giai đoạn 2026-2031. Dự án nhằm cải tạo điểm nghẽn về năng lực thông qua trên khu đoạn chạy tàu từ Vinh đến Nha Trang.